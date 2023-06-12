MEB'den karne müjdesi, belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklamalar! İlkokul, ortaokul, liseler 13,14,15,16 Haziran'da...
Milyonlarca öğrenci karnesine kavuşmak için gün sayıyor. Artık geri sayım başladı okulların kapanmasına çok kısa bir süre kaldı. Bu yıl karnelerin 16 Haziran'da dağıtılacağı netleşti. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri bu Cuma günü son kez okula gidecek. Tüm detaylar belli oldu. Yaz tatili, karne günü, okulların kapanacağı tarih duyuruldu. Yaz tatili, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar devam edecek. Yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih hakkında da o tarih konuşuluyor. İşte detaylar...
Okullar hakkında tüm detaylar kesinleşti. Milyonlarca öğrenci için bekleyiş sürerken bir çok soru da gündemde sıkça araştırılıyor. İlkokul, ortaokul, liseler 13,14,15,16 Haziran'da son kez okula gidecek. Bu haftanın sonunda öğrencileri 3 aylık bir yaz tatili bekliyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bugün son dakika açıklamalar geldi. Bakan Tekin görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını duyurdu.
ÜCRET ALINMAYACAK!
Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında; şube müdürlüğü için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık içinse 57 kadro belirlendi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise daha önce adaylardan istenen sınav ücretinin alınmayacağını duyurdu. Bakan Tekin "Kılavuza göre; sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu. Ancak bir karar aldık; şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılılar diliyorum" dedi.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.