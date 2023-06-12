MEB’den karne müjdesi, belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den son dakika açıklamalar! İlkokul, ortaokul, liseler 13,14,15,16 Haziran’da...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise daha önce adaylardan istenen sınav ücretinin alınmayacağını duyurdu. Bakan Tekin "Kılavuza göre; sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu. Ancak bir karar aldık; şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılılar diliyorum" dedi.