MEB’den flaş TATİL müjdesi, 9 gün oldu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den Nisan açıklaması! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseler o tarihe kadar...

Bakan Özer açıklamasının devamında " 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız. Yani bu gecikmelere rağmen eğitim öğretimi 16 Haziran'da sona erdireceğiz. Ama yazın daha sonra açıklayacağımız kayıpların telafisiyle ilgili takviye edici eğitim programlarıyla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.