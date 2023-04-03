MEB’den flaş TATİL müjdesi, 9 gün oldu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Nisan açıklaması! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseler o tarihe kadar...
Öğrencilere güzel haberler peş peşe geldi. Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün itibariyle başlarken, MEB'e bağlı okullarda da ara tatil tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Özer anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerini ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Buna göre tatil süresi 9 güne çıkarıldı. Öğretmen, öğrenci ve velilere duyuru yapıldı. Nisan ayı tatil ayı olacak. Öğrenciler mutluluktan havaya uçacak. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek depremzede öğrencilerle bir araya geldi.
Daha sonra çadırdan oluşturulan YKS Eğitim Kampı'nda incelemelerde bulunan Özer daha önceki açıklamasında da ara tatil hakkında bilgiler verdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş depremi sonrasında 6 Şubat'ta başlaması gereken eğitim öğretimi 20 Şubat tarihine kadar ertelediklerini hatırlattı.
Bakan Özer açıklamasının devamında " 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız. Yani bu gecikmelere rağmen eğitim öğretimi 16 Haziran'da sona erdireceğiz. Ama yazın daha sonra açıklayacağımız kayıpların telafisiyle ilgili takviye edici eğitim programlarıyla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.