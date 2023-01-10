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Haberler Eğitim MEB'den flaş karar, onay verildi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Ücretsiz' diyerek açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

MEB'den flaş karar, onay verildi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Ücretsiz' diyerek açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Bakanlığın 2023 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Ücretsiz' diyerek açıkladı. Okulların ara tatile girmesine çok az bir süre kala öğrenciler MEB'den gelecek son dakika duyuruları yakından takip etmeye başladı. 2022 yılının başlarında 1,5 milyon öğrencinin ücretsiz yemek desteğinden yararlandığını belirten Özer, öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedeflediklerini paylaştı. İşte detaylar...

10.01.2023 13:06 - Son Güncelleme: 10.01.2023 13:06
MEB’den flaş karar, onay verildi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Ücretsiz’ diyerek açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik açıklamalar! Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Anaokulu ve 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerine yıl içerisinde çeşitli imkanlar sunan Bakanlık bu yıl ücretsiz yemek desteği ile milyonlarca öğrenciye destek sağlıyor.

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MEB’den flaş karar, onay verildi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Ücretsiz’ diyerek açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda proje, kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.

MEB’den flaş karar, onay verildi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Ücretsiz’ diyerek açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Millî Eğitim Bakanlığı, bu kapsamda yaptığı çalışmalar sonucunda ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 2023 yılında arttırmayı hedefliyor.

MEB’den flaş karar, onay verildi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Ücretsiz’ diyerek açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023 yılının sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerimizin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacağız. Böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

MEB’den flaş karar, onay verildi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Ücretsiz’ diyerek açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın 2023 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, eğitim sistemini daha da iyi noktalara getirmek için durmadan çalışacaklarını belirterek, "2022 yılında okul öncesi eğitime erişimi artırmak amacıyla 1000 tanesi İstanbul'da olmak üzere 3 bin yeni anaokulunun hizmete alınması için yola çıktık ve 6 bin 4 yeni anaokulu kapasitesi oluşturduk.

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