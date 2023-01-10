MEB’den flaş karar, onay verildi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Ücretsiz’ diyerek açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın 2023 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, eğitim sistemini daha da iyi noktalara getirmek için durmadan çalışacaklarını belirterek, "2022 yılında okul öncesi eğitime erişimi artırmak amacıyla 1000 tanesi İstanbul'da olmak üzere 3 bin yeni anaokulunun hizmete alınması için yola çıktık ve 6 bin 4 yeni anaokulu kapasitesi oluşturduk.