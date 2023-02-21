22-23-24 Şubat OKULLAR TATİL Mİ 2023? Tüm illerde okullar 27 Şubat’a kadar tatil mi edildi? Mahmut Özer son dakika açıklama! İstanbul, Ankara, Antalya, Bitlis, Niğde...

10 İL ÜÇ KATEGORİYE AYRILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.