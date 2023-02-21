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Haberler Eğitim 22-23-24 Şubat OKULLAR TATİL Mİ 2023? Tüm illerde okullar 27 Şubat'a kadar tatil mi edildi? Mahmut Özer son dakika açıklama! İstanbul, Ankara, Antalya, Bitlis, Niğde...

22-23-24 Şubat OKULLAR TATİL Mİ 2023? Tüm illerde okullar 27 Şubat'a kadar tatil mi edildi? Mahmut Özer son dakika açıklama! İstanbul, Ankara, Antalya, Bitlis, Niğde...

Hatay'da meydana gelen depremin ardından gözler eğitimde alınacak kararlara çevrildi. Bilindiği üzere okullarda 2. dönem depremden etkilenmeyen illerde 20 Şubat itibarıyla başladı. Yeniden şiddetli depremin meydana gelmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamalar yapılacak mı merak edildi. Son olarak Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi. Peki, 22-23-24 Şubat OKULLAR TATİL Mİ 2023? Tüm illerde okullar 27 Şubat'a kadar tatil mi edildi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
21.02.2023 09:23 - Son Güncelleme: 21.02.2023 10:05
22-23-24 Şubat OKULLAR TATİL Mİ 2023? Tüm illerde okullar 27 Şubat’a kadar tatil mi edildi? Mahmut Özer son dakika açıklama! İstanbul, Ankara, Antalya, Bitlis, Niğde...

Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından okul tatili hakkında aramalar hız kazandı. Kahramanmaraş depreminin etkilenmediği 71 ilde okullar 20 Şubat itibariyle başlamıştı. Peki, 22-23-24 Şubat OKULLAR TATİL Mİ 2023? Tüm illerde okullar 27 Şubat'a kadar tatil mi edildi? Mahmut Özer son dakika açıklama...

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22-23-24 Şubat OKULLAR TATİL Mİ 2023? Tüm illerde okullar 27 Şubat’a kadar tatil mi edildi? Mahmut Özer son dakika açıklama! İstanbul, Ankara, Antalya, Bitlis, Niğde...

MERSİN VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLADI!
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada, "Mersin" Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir" dedi.

22-23-24 Şubat OKULLAR TATİL Mİ 2023? Tüm illerde okullar 27 Şubat’a kadar tatil mi edildi? Mahmut Özer son dakika açıklama! İstanbul, Ankara, Antalya, Bitlis, Niğde...

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgedeki 10 ilde okulları tatil etti. Depremin dışında kalan bölgeler için okullar 20 Şubat Pazartesi günü açıldı.

22-23-24 Şubat OKULLAR TATİL Mİ 2023? Tüm illerde okullar 27 Şubat’a kadar tatil mi edildi? Mahmut Özer son dakika açıklama! İstanbul, Ankara, Antalya, Bitlis, Niğde...

Okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama veya bilgilendirme bulunmuyor.

22-23-24 Şubat OKULLAR TATİL Mİ 2023? Tüm illerde okullar 27 Şubat’a kadar tatil mi edildi? Mahmut Özer son dakika açıklama! İstanbul, Ankara, Antalya, Bitlis, Niğde...

10 İL ÜÇ KATEGORİYE AYRILDI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.

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