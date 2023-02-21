22-23-24 Şubat OKULLAR TATİL Mİ 2023? Tüm illerde okullar 27 Şubat'a kadar tatil mi edildi? Mahmut Özer son dakika açıklama! İstanbul, Ankara, Antalya, Bitlis, Niğde...
Hatay'da meydana gelen depremin ardından gözler eğitimde alınacak kararlara çevrildi. Bilindiği üzere okullarda 2. dönem depremden etkilenmeyen illerde 20 Şubat itibarıyla başladı. Yeniden şiddetli depremin meydana gelmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamalar yapılacak mı merak edildi. Son olarak Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi. Peki, 22-23-24 Şubat OKULLAR TATİL Mİ 2023? Tüm illerde okullar 27 Şubat'a kadar tatil mi edildi? İşte detaylar...
21.02.2023 09:23 - Son Güncelleme: 21.02.2023 10:05
Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından okul tatili hakkında aramalar hız kazandı. Kahramanmaraş depreminin etkilenmediği 71 ilde okullar 20 Şubat itibariyle başlamıştı. Peki, 22-23-24 Şubat OKULLAR TATİL Mİ 2023? Tüm illerde okullar 27 Şubat'a kadar tatil mi edildi? Mahmut Özer son dakika açıklama...
OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgedeki 10 ilde okulları tatil etti. Depremin dışında kalan bölgeler için okullar 20 Şubat Pazartesi günü açıldı.