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MEB'den 15 tatil müjdesi! Derslere yarıyıl arası verilecek! 12 günden az bir süre kaldı! Öğretmenler, veliler + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci, öğretmen ve velileri sevindirecek bir karar alarak yarıyıl tatilinin başlama tarihini açıkladı. MEB tarafından yapılan duyuruya göre, 2023-2024 eğitim yılında yarıyıl tatili o tarihlerde uygulanacak. 1. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm sınıf düzeylerindeki öğrenciler, velileriyle birlikte 2 haftalık bir ara tatilin keyfini çıkaracak. Bu karar, öğrencilerin dinlenmelerini, enerji toplamalarını ve ikinci yarıyıla daha hazır bir şekilde başlamalarını sağlayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 21:19 Güncelleme 08 Ocak 2024, 21:19
MEB’den 15 tatil müjdesi! Derslere yarıyıl arası verilecek! 12 günden az bir süre kaldı! Öğretmenler, veliler + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci, öğretmen ve velilere sevindirici bir haber verdi. Yarıyıl tatili için geri sayım başladı. İşte detaylar...

MEB’den 15 tatil müjdesi! Derslere yarıyıl arası verilecek! 12 günden az bir süre kaldı! Öğretmenler, veliler + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... 2

MEB tarafından paylaşılan takvime göre, 2024 yılında öğrenciler, öğretmenler ve veliler, hafta sonu dahil toplam 16 günlük bir tatilin keyfini çıkaracaklar.

MEB’den 15 tatil müjdesi! Derslere yarıyıl arası verilecek! 12 günden az bir süre kaldı! Öğretmenler, veliler + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... 3

Yarıyıl tatili bu yıl 22 Ocak Pazartesi başlayıp 2 Ocak Cuma günü sona erecek. Ancak hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler toplam 16 gün tatil yapmış olacak.

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