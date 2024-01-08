MEB'den 15 tatil müjdesi! Derslere yarıyıl arası verilecek! 12 günden az bir süre kaldı! Öğretmenler, veliler + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci, öğretmen ve velileri sevindirecek bir karar alarak yarıyıl tatilinin başlama tarihini açıkladı. MEB tarafından yapılan duyuruya göre, 2023-2024 eğitim yılında yarıyıl tatili o tarihlerde uygulanacak. 1. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm sınıf düzeylerindeki öğrenciler, velileriyle birlikte 2 haftalık bir ara tatilin keyfini çıkaracak. Bu karar, öğrencilerin dinlenmelerini, enerji toplamalarını ve ikinci yarıyıla daha hazır bir şekilde başlamalarını sağlayacak. İşte detaylar...