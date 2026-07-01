CANLI YAYIN
Geri

MEB 'Yaz Tatili Rehberi' yayınladı!

Lise öğrencileri için tatili verimli geçirmenin şifreleri MEB'in yeni "Yaz Tatili Rehberi"nde paylaşıldı. Dijital okuryazarlıktan meslek seçimine kadar 23 uygulanabilir etkinlik içeren rehberde, 12. sınıfa geçen öğrenciler için stresten uzak bir YKS hazırlık haritası da yer alıyor.

Giriş Tarihi:
MEB’den Lise Öğrencilerine ’Yaz Tatili Rehberi’

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim öğrencileri için hazırlanan "Yaz Tatili Rehberi"ni yayımladı. Rehber, lise öğrencilerinin yaz tatilini dinlenme, öğrenme ve kişisel gelişim açısından daha verimli değerlendirmesine destek olmayı amaçlıyor.

Yaz Tatili Artık Sadece Dinlenme Dönemi Olmayacak

YAZ TATİLİ SADECE DİNLENME DÖNEMİ OLARAK GÖRÜLMEYECEK

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber, öğrencilerin yaz dönemini bütüncül bir gelişim süreci olarak ele alıyor.

Rehberde Fiziksel, Zihinsel ve Sosyal Gelişim Önerileri

Rehberde öğrencilerin kendilerini tanımaları, yeni deneyimler kazanmaları, ilgi alanlarını keşfetmeleri ve yeni eğitim öğretim yılına daha hazırlıklı başlamaları hedefleniyor.

"Keşfet, öğren, eğlen" anlayışıyla oluşturulan içeriklerde fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve akademik gelişimi destekleyen önerilere yer verildi.

Tatil Rehberinde 6 Ana Başlık Yer Alıyor

REHBERDE HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

Yaz Tatili Rehberi, öğrencilerin tatil sürecini kendi ihtiyaçlarına göre planlamasına yardımcı olacak bölümlerden oluşuyor.

Bölümİçerik
Tatile BaşlarkenGeçen eğitim öğretim yılını değerlendirme, güçlü yönleri fark etme ve tatile bilinçli başlama
Kendine İyi BakDinlenme, duygu farkındalığı, dijital denge, uyku, beslenme, hareket ve sağlıklı yaşam önerileri
Sürdürülebilirlik ve Dijital OkuryazarlıkDijital karbon ayak izi, elektronik atık, çevrim içi itibar, bilgi kirliliği ve bilinçli tüketim
Kendini Tanıma ve Mesleki Yönelim Süreciİlgi, yetenek ve güçlü yönleri keşfederek gelecek planlaması yapma
Gelecek Eğitim Öğretim Yılına HazırlıkYeni sınıf düzeyine planlı başlama önerileri
YKS'ye Hazırlıkta Yaz Tatili11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrenciler için dengeli ve sürdürülebilir sınav hazırlığı tavsiyeleri
Öğrencilere 23 Farklı Etkinlik Önerisi Sunuldu

ÖĞRENCİLERE 23 FARKLI ETKİNLİK ÖNERİSİ

Rehberde, lise öğrencilerinin yaz tatili boyunca günlük yaşamlarında kolayca uygulayabilecekleri 23 farklı etkinlik bulunuyor.

MEB YAZ TATİLİ REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Doğa, Aile ve Meslek Keşfi Etkinlikleri Öne Çıkıyor

Bu etkinliklerle öğrencilerin hem üretken kalmaları hem de tatil sürecinde farklı beceriler geliştirmeleri amaçlanıyor.

  • Doğayla bağ kurma
  • Aile büyüklerinden hikaye dinleme
  • Meslek araştırması yapma
  • Dijital alışkanlıkları gözden geçirme
  • Tamir becerileri geliştirme
  • Birlikte üretme
12. Sınıf Öğrencileri İçin Özel Bölüm Hazırlandı

YKS HAZIRLIĞI İÇİN AYRI BÖLÜM HAZIRLANDI

Rehberde 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrenciler için özel bir bölüm de yer alıyor.

YKS Hazırlığında Dengeli ve Sürdürülebilir Yaklaşım Önerisi

"YKS'ye Hazırlıkta Yaz Tatili" bölümünde, sınav hazırlık sürecine dengeli, planlı ve sürdürülebilir bir başlangıç yapılmasına yönelik tavsiyeler sunuluyor.

Böylece öğrencilerin yaz aylarını yalnızca yoğun ders temposu ile değil, dinlenme ve kişisel gelişim dengesini koruyarak geçirmeleri hedefleniyor.

MEB ’Yaz Tatili Rehberi’ yayınladı!

(Haberde yer alan görseller AA ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)

Takvim Kaynak Tercihleri
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Eğitim