REHBERDE HANGİ BAŞLIKLAR VAR?
Yaz Tatili Rehberi, öğrencilerin tatil sürecini kendi ihtiyaçlarına göre planlamasına yardımcı olacak bölümlerden oluşuyor.
|Bölüm
|İçerik
|Tatile Başlarken
|Geçen eğitim öğretim yılını değerlendirme, güçlü yönleri fark etme ve tatile bilinçli başlama
|Kendine İyi Bak
|Dinlenme, duygu farkındalığı, dijital denge, uyku, beslenme, hareket ve sağlıklı yaşam önerileri
|Sürdürülebilirlik ve Dijital Okuryazarlık
|Dijital karbon ayak izi, elektronik atık, çevrim içi itibar, bilgi kirliliği ve bilinçli tüketim
|Kendini Tanıma ve Mesleki Yönelim Süreci
|İlgi, yetenek ve güçlü yönleri keşfederek gelecek planlaması yapma
|Gelecek Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık
|Yeni sınıf düzeyine planlı başlama önerileri
|YKS'ye Hazırlıkta Yaz Tatili
|11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrenciler için dengeli ve sürdürülebilir sınav hazırlığı tavsiyeleri