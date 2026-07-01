Bu etkinliklerle öğrencilerin hem üretken kalmaları hem de tatil sürecinde farklı beceriler geliştirmeleri amaçlanıyor.

Doğayla bağ kurma

Aile büyüklerinden hikaye dinleme

Meslek araştırması yapma

Dijital alışkanlıkları gözden geçirme

Tamir becerileri geliştirme

Birlikte üretme