22 Temmuz MEB Bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarı A-B kitapçığı! 1. dönem bekçilik sınavı soru kitapçığı FULL PDF indir! Fen, Sosyal,Türkçe, Matematik...

Bekçilik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022 1. dönem sınavına katılan bekçi adayları, sınavın ardından soru ve cevapları da görüntülemek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bekçilik sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022 1. dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler ve cevap anahtarı!