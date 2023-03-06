2 yıllık ön lisans, hazırlık, 1,2,3,4,5,6. sınıf öğrencileri... YÖK'ten flaş karar, değişti! Erol Özvar 'Bahar dönemi' diyerek o illeri açıkladı!
YÖK'ten flaş karar, değişti! Erol Özvar 'Bahar dönemi' diyerek o illeri açıkladı! 2 yıllık ön lisans, hazırlık, 1,2,3,4,5,6. sınıf öğrencileri dikkat!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından duyuruldu. Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiriyor. YÖK Başkanı Erol Özvar 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem sonrası alınan kararları kamoyuyla paylaştı. Bilindiği üzere 2. dönem üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Öğrenciler uzaktan eğitimin ne zaman biteceğini merak ederken YÖK'ün açıklamalarını da bu kapsamda yakından takip ediyor. İşte YÖK tarafından verilen kritik kararların tamamı ve Bakan Özvar'ın flaş son dakika açıklamaları...
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem felaketi sonrası illerin tekrar kalkınmasında üniversitelere önemli roller düştüğünü belirterek, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler için bir dizi kararlar aldık. Buna göre 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir" açıklamasında bulundu.
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?
Uzaktan öğretim kararı, 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse YÖK kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir.