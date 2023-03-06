2 yıllık ön lisans, hazırlık, 1,2,3,4,5,6. sınıf öğrencileri... YÖK’ten flaş karar, değişti! Erol Özvar ’Bahar dönemi’ diyerek o illeri açıkladı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından duyuruldu. Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiriyor. YÖK Başkanı Erol Özvar 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem sonrası alınan kararları kamoyuyla paylaştı. Bilindiği üzere 2. dönem üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Öğrenciler uzaktan eğitimin ne zaman biteceğini merak ederken YÖK'ün açıklamalarını da bu kapsamda yakından takip ediyor. İşte YÖK tarafından verilen kritik kararların tamamı ve Bakan Özvar'ın flaş son dakika açıklamaları...