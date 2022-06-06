LGS sayısal FULL soru kitapçığı! Matematik, Fen Bilimleri soru ve cevap anahtarı! A-B-C kitapçığı LGS SAYISAL soruları PDF İNDİR 2022! meb.gov.tr

Milyonlarca öğrenci bugün LGS sınavında ter döktü. LGS matematik soruları ve cevap anahtarı yoğun ilgi görüyor. LGS sayısal soruları cevapları açıklandı mı? 8'nci sınıfı tamamlayan ve merkezi sınav ile öğrenci alan liselere başvurmak isteyenler MEB'in belirlediği tarihlerde sınav başvurularını yaptılar. LGS matematik soruları cevapları ile ilgili MEB son dakika açıklaması yaptı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de yer alıyor!