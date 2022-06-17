Kızıma, oğluma karne mesajı! Karne alan öğrenciye güzel tebrik sözleri: Öğretmene yıl sonu karne teşekkürü! Komik, duygusal, kısa, uzun 2. dönem karne kutlama mesajları resimli 2022!

Karnelerine kavuşan öğrenciler not durumlarına göre birbirlerini kutlama ederken kimi zaman espiri yaparak dalga da geçiyor. Özellikle düşük not alan arkadaşlarına yahut ailesine karne ile ilgili gülünç söz göndermek, söylemek isteyenler internette araştırmalarını sürdürüyor. Yoğun olarak sosyal medya üzerinden paylaşılan karne tebrik mesajlarını ve gülünç sözleri haberimizden inceleyebilir, siz de dostlarınıza gönderebilirsiniz. İşte Kızıma, oğluma karne mesajı! Karne alan öğrenciye güzel kutlama sözleri: Öğretmene yıl sonu karne teşekkürü! Gülünç, duygusal, kısa, uzun 2. Dönem karne kutlama mesajları resimli 2022!