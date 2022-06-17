Kızıma, oğluma karne mesajı! Karne alan öğrenciye güzel tebrik sözleri: Öğretmene yıl sonu karne teşekkürü! Komik, duygusal, kısa, uzun 2. dönem karne kutlama mesajları resimli 2022!
Bir eğitim ve öğretim yılının daha sonuna gelindi. Karnelerini online olarak e-okul sistemi üzerinden alan öğrenciler birbirini tebrik etmek ya da espri yapmak için "Karne tebrik mesajları, karne ile ilgili komik sözler" sorgulamasını internet üzerinden sıkça yapıyor. Bu yıl eğitim ve karneler gibi kutlama mesajları da internet aracılığıyla yapılıyor. Sizler için en güzellerini derledik, işte Karne alan öğrenciye güzel tebrik sözleri: Öğretmene yıl sonu karne teşekkürü! Komik, duygusal, kısa, uzun 2. dönem karne kutlama mesajları resimli 2022!
Karnelerine kavuşan öğrenciler not durumlarına göre birbirlerini kutlama ederken kimi zaman espiri yaparak dalga da geçiyor. Özellikle düşük not alan arkadaşlarına yahut ailesine karne ile ilgili gülünç söz göndermek, söylemek isteyenler internette araştırmalarını sürdürüyor. Yoğun olarak sosyal medya üzerinden paylaşılan karne tebrik mesajlarını ve gülünç sözleri haberimizden inceleyebilir, siz de dostlarınıza gönderebilirsiniz. İşte Kızıma, oğluma karne mesajı! Karne alan öğrenciye güzel kutlama sözleri: Öğretmene yıl sonu karne teşekkürü! Gülünç, duygusal, kısa, uzun 2. Dönem karne kutlama mesajları resimli 2022!
Bugün 18 milyonu aşkın öğrencimiz ve tabii ki ailelerimiz ve öğretmenlerimiz karne heyecanı yaşıyor. Güzel yavrumuzun gözlerinden öpüyor, sıhhat, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.
Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim..