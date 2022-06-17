Kısa, komik, anlamlı ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları! KARNE TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ! Karne alan öğrenciye güzel sözler Whatsap, Facebook, Twitter

KARNE MESAJLARI WHATSAPP, FACEBOOK, TWİTTER, İNSTAGRAM! Karnelerini alan öğrencilere tebrik mesajları, sözleri araştırılıyor. Yakınında karne heyecanı yaşayan çocuklara en güzel, anlamlı, komik, duygusal, kısa-uzun karne tebrik mesajı-sözü göndermek isteyenler internet arama motorlarında sorgulamalar yapıyor. Bu yıl karneler 17 Haziran Cuma yani bugün dağıtılacak. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yüz yüze karne heyecanı yaşayacak. İşte onların bu en özel günlerinde yanında olduğunuzu belli edebileceğiniz karne alan öğrenciye, evlada, çocuğa güzel sözler...