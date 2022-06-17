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Haberler Eğitim Kısa, komik, anlamlı ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları! KARNE TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ! Karne alan öğrenciye güzel sözler Whatsap, Facebook, Twitter

Kısa, komik, anlamlı ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları! KARNE TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ! Karne alan öğrenciye güzel sözler Whatsap, Facebook, Twitter

KARNE MESAJLARI WHATSAPP, FACEBOOK, TWİTTER, İNSTAGRAM! Karnelerini alan öğrencilere tebrik mesajları, sözleri araştırılıyor. Yakınında karne heyecanı yaşayan çocuklara en güzel, anlamlı, komik, duygusal, kısa-uzun karne tebrik mesajı-sözü göndermek isteyenler internet arama motorlarında sorgulamalar yapıyor. Bu yıl karneler 17 Haziran Cuma yani bugün dağıtılacak. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yüz yüze karne heyecanı yaşayacak. İşte onların bu en özel günlerinde yanında olduğunuzu belli edebileceğiniz karne alan öğrenciye, evlada, çocuğa güzel sözler...

17.06.2022 08:52 - Son Güncelleme: 17.06.2022 08:52
KARNE TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ! Kısa, komik, anlamlı ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları! Karne alan öğrenciye, evlada, çocuğa güzel sözler

KARNE MESAJLARI WHATSAPP, FACEBOOK, TWİTTER, İNSTAGRAM! Karnelerini alan öğrencilere tebrik mesajları, sözleri araştırılıyor. Yakınında karne heyecanı yaşayan çocuklara en güzel, anlamlı, komik, duygusal, kısa-uzun karne tebrik mesajı-sözü göndermek isteyenler internet arama motorlarında sorgulamalar yapıyor. Bu yıl karneler 17 Haziran Cuma yani bugün dağıtılacak. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yüz yüze karne heyecanı yaşayacak. İşte onların bu en özel günlerinde yanında olduğunuzu belli edebileceğiniz karne alan öğrenciye, evlada, çocuğa güzel sözler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
KARNE TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ! Kısa, komik, anlamlı ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları! Karne alan öğrenciye, evlada, çocuğa güzel sözler

EN GÜZEL, ANLAMLI, KISA, KOMİK KARNE TEBRİK MESAJLARI-SÖZLERİ

Bu güzel Karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım

Bugün 18 milyonu aşkın öğrencimiz ve tabii ki ailelerimiz ve öğretmenlerimiz karne heyecanı yaşıyor. Güzel yavrumuzun gözlerinden öpüyor, sıhhat, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.

KARNE TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ! Kısa, komik, anlamlı ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları! Karne alan öğrenciye, evlada, çocuğa güzel sözler

Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim..

Kendi çocuğum olduğu kadar hepimizin evlatlarının başarıları daim olsun.. O gülen yüzleri hiç solmasın Tatil bizi bekler Savunun biz geliyoruz

KARNE TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ! Kısa, komik, anlamlı ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları! Karne alan öğrenciye, evlada, çocuğa güzel sözler

Karneni tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum.

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

KARNE TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ! Kısa, komik, anlamlı ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları! Karne alan öğrenciye, evlada, çocuğa güzel sözler

Son derece başarılı geçen bir dönem için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum

Evlatları okusun diye hem annelik hem babalık yapan yalnız ve güçlü kadınlar! Sizlerin de karne gününüzü tebrik ederim.

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