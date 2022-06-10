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Haberler Eğitim KISA KARNE GÖRÜŞLERİ 2022! 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri: 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri...

KISA KARNE GÖRÜŞLERİ 2022! 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri: 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri...

Karnelerin dağıtılmasına az bir süre kala öğretmen karne görüşleri yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kısa, uzun, anlamlı, güzel karne görüşleri gündemde yer alıyor. 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf öğrencileri 2022 yıl sonu karnelerini 17 Haziran Cuma günü alacak. Öğretmenleri karne gününden önce tek tek öğrencilerine karne görüşlerini yazıyor. Bizler de en güzel karne görüşleri için seçeneklere haberimizde yer verdik. İşte 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri: 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri...

10.06.2022 13:35 - Son Güncelleme: 10.06.2022 13:35
KISA KARNE GÖRÜŞLERİ 2022! 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri: 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri...

KISA-UZUN KARNE GÖRÜŞLERİ 2022!Okulların kapacağı tarih belli oldu. Milyonlarca öğrenci 17 Haziran günü karnelerine kavuşacak. Önlerinde uzun bir yaz tatili onları bekliyor. Son derslerini gören öğrenciler için öğretmenleri her yıl olduğu gibi bu yıl da karne görüşünü yazacak. Karnelerde ders notları ve devamsızlık bilgilerinin yanı sıra öğretmenlerin karne görüşleri de yer alıyor. Bu sayede öğrenciler motive edilmiş oluyor. İşte 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri: 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri...

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KISA KARNE GÖRÜŞLERİ 2022! 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri: 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri...

2022 2. DÖNEM KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

KISA KARNE GÖRÜŞLERİ 2022! 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri: 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri...

Sene başından beri gösterdiğin gayret seni başarılarınla buraya kadar getirdi. Senden çok memnunum. Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller.

Canım yavrum olağanüstü bir performans göstererek bu notları fazlasıyla hak ettin. Teşekkür ederim.

KISA KARNE GÖRÜŞLERİ 2022! 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri: 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri...

Ailenle birlikte sabır ve özveriyle yaptığınız çalışmaların meyvesi olan bu güzel karnen senindir. Çok teşekkür ederim.

KISA KARNE GÖRÜŞLERİ 2022! 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri: 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri...

Okula başladığın ilk günden beri severek yaptığın her çalışmanın karşılığı bu karnededir. Başarılar dilerim.

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