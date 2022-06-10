KISA KARNE GÖRÜŞLERİ 2022! 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri: 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri...

KISA-UZUN KARNE GÖRÜŞLERİ 2022!Okulların kapacağı tarih belli oldu. Milyonlarca öğrenci 17 Haziran günü karnelerine kavuşacak. Önlerinde uzun bir yaz tatili onları bekliyor. Son derslerini gören öğrenciler için öğretmenleri her yıl olduğu gibi bu yıl da karne görüşünü yazacak. Karnelerde ders notları ve devamsızlık bilgilerinin yanı sıra öğretmenlerin karne görüşleri de yer alıyor. Bu sayede öğrenciler motive edilmiş oluyor. İşte 2.dönem öğretmen karne görüşü örnekleri: 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıf yıl sonu ilkokul, ortaokul, lise karne görüşleri...