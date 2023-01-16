Karne haftası yoklama alınır mı 2023? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? Lise, ortaokul, ilkokulda 1.dönemin son haftası devamsızlık girilir mi?
Yarıyıl tatili geldi, çattı. Tatil için son bir hafta kala öğrencilerin çoğu okula gitmek istemiyor. Hal böyle olunca devamsızlık yazılır mı yazılmaz mı endişesi başladı. 'Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Lise, ortaokulda okulun son haftası yoklama alınır mı 2023?' soruları bu hafta en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte konuya ilişkin MEB'den son dakika açıklamalar...
16.01.2023 22:48 - Son Güncelleme: 16.01.2023 22:48
Milyonlarca lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi 23 Ocak'ta birinci dönemi bitiyor. Yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler 2 haftalık sömestrin ardından 3 Şubat Pazartesi günü okullarına geri dönecek. Tatil için heyecanlı bekleyiş devam ederken son hafta okula gitmek istemeyen öğrenciler 'Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Lise, ortaokulda okulun son haftası yoklama alınır mı 2022?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merak edilenler...