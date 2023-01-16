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Haberler Eğitim Karne haftası yoklama alınır mı 2023? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? Lise, ortaokul, ilkokulda 1.dönemin son haftası devamsızlık girilir mi?

Karne haftası yoklama alınır mı 2023? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? Lise, ortaokul, ilkokulda 1.dönemin son haftası devamsızlık girilir mi?

Yarıyıl tatili geldi, çattı. Tatil için son bir hafta kala öğrencilerin çoğu okula gitmek istemiyor. Hal böyle olunca devamsızlık yazılır mı yazılmaz mı endişesi başladı. 'Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Lise, ortaokulda okulun son haftası yoklama alınır mı 2023?' soruları bu hafta en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte konuya ilişkin MEB'den son dakika açıklamalar...

takvim.com.tr
16.01.2023 22:48 - Son Güncelleme: 16.01.2023 22:48
Karne haftası yoklama alınır mı 2023? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? Lise, ortaokul, ilkokulda 1.dönemin son haftası devamsızlık girilir mi?

Milyonlarca lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi 23 Ocak'ta birinci dönemi bitiyor. Yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler 2 haftalık sömestrin ardından 3 Şubat Pazartesi günü okullarına geri dönecek. Tatil için heyecanlı bekleyiş devam ederken son hafta okula gitmek istemeyen öğrenciler 'Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Lise, ortaokulda okulun son haftası yoklama alınır mı 2022?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merak edilenler...

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Karne haftası yoklama alınır mı 2023? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? Lise, ortaokul, ilkokulda 1.dönemin son haftası devamsızlık girilir mi?

SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI?

Karne basımı nedeniyle okullarda devamsızlıkların yazılıp yazılmadığı merak ediliyor. Hemen şunu belirtelim ki, okullarda son hafta yoklama alınıp alınmadığı yönünde kesin bilgi okul yönetimleri tarafından öğrenilmektedir.

Karne haftası yoklama alınır mı 2023? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? Lise, ortaokul, ilkokulda 1.dönemin son haftası devamsızlık girilir mi?

2023 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler 6 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Karne haftası yoklama alınır mı 2023? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? Lise, ortaokul, ilkokulda 1.dönemin son haftası devamsızlık girilir mi?

2023 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

Karne haftası yoklama alınır mı 2023? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? Lise, ortaokul, ilkokulda 1.dönemin son haftası devamsızlık girilir mi?

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.

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