Karne haftası yoklama alınır mı 2023? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? Lise, ortaokul, ilkokulda 1.dönemin son haftası devamsızlık girilir mi?

Milyonlarca lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi 23 Ocak'ta birinci dönemi bitiyor. Yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler 2 haftalık sömestrin ardından 3 Şubat Pazartesi günü okullarına geri dönecek. Tatil için heyecanlı bekleyiş devam ederken son hafta okula gitmek istemeyen öğrenciler 'Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Lise, ortaokulda okulun son haftası yoklama alınır mı 2022?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merak edilenler...