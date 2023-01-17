Karne haftası yoklama alınır mı 2023? Lise, ortaokul, ilkokulda 1.dönemin son haftası devamsızlık girilir mi? Okullarda son hafta yoklama alınır mı?

Yarıyıl tatili geldi, çattı. Tatil için son bir hafta kala öğrencilerin çoğu okula gitmek istemiyor. Hal böyle olunca devamsızlık yazılır mı yazılmaz mı endişesi başladı. 'Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Lise, ortaokulda okulun son haftası yoklama alınır mı 2023?' soruları bu hafta en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte konuya ilişkin MEB'den son dakika açıklamalar...