İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir Lise taban - tavan puanları 2022! İl il LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları!

İllere göre lise taban puanları 2022! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir lise taban puanları yüzdelik dilimleri nasıl? Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci LGS sınavına giriş yaptı. Sınavın ardından öğrencilerin merak ettiği konunun başında ise lise taban puanları geliyor. İşte, İllere göre LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri 2022!