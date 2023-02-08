Üniversiteler ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de tatil 2 hafta uzatıldı mı 2023? Haftaya okullar tatil mi? MEB-YÖK son dakika açıklamalar!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm illerde okulların 1 hafta tatil edildiğini açıklamıştı. Ardından deprem bölgelerinde tatilin 2 haftaya uzatıldığı açıklandı. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "İstanbul, Ankara, İzmir'de tatil uzatıldı mı 2023? Üniversiteler tatil mi, ne zamana kadar tatil edildi?" soruları merak ediliyor. İşte detaylar...
08.02.2023 23:12 - Son Güncelleme: 08.02.2023 23:12
Okulların ne zaman açılacağı hakkında aramalar hız kazandı. Bakan Özer'in aktardığına göre tüm illerde okullar 13 Şubat'a kadar yani 1 hafta süreyle tatil olacak. Deprem bölgelerinde bu süre değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de tatil 2 haftaya uzatıldı mı 2023? Üniversiteler ne zaman açılacak? Haftaya okullar tatil mi? İşte MEB-YÖK son dakika açıklamalar!