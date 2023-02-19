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Haberler Eğitim Depremzede öğrencilere burs desteği! 1100 TL karşılıksız dağıtılacak! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, sınıflar ve üniversitelilere 2. dönem...

Depremzede öğrencilere burs desteği! 1100 TL karşılıksız dağıtılacak! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, sınıflar ve üniversitelilere 2. dönem...

Depremden etkilenen öğrencilere verilecek. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri dikkat! Kahramanmaraş merkezli deprem felaketin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda depremzede öğrencilere burs verilmesi kararlaştırıldı. O kurum ve kuruluşlar harekete geçti. Afet bölgesi kabul edilen 11 ilde pek çok öğrencinin yaşadığı mağduriyete son vermek için eğitim dernekleri ve vakıflar düğmeye bastı. Daha fazla öğrenciye ulaşmak için afet fonları ile kontenjanlar artırılarak hem burs hem de okullara tadilat ve malzeme desteği sağlanıyor. TEV, KAHEV, İTÜ, ODTÜ, BOYUT, TÜBİTAK, TÖZOK, TÖDER, ÖZDER, ÖZDEBİR, ÖZKURBİR, Genç Trabzonlular Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği...

19.02.2023 18:39 - Son Güncelleme: 19.02.2023 18:39
Depremzede öğrencilere burs desteği! 1100 TL karşılıksız dağıtılacak! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, sınıflar ve üniversitelilere 2. dönem...

Depremden etkilenen öğrencilere 1100 TL'ye kadar burs verilecek. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplamda 11 ili etkileyen 2 büyük deprem sonrası öğrenciler için burs duyuruları yapılmaya başlandı. Peki depremzede öğrencilere ne kadar, burs veriliyor? Haberimizde burs imkanı sağlayan kurumlara yer verdik.

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Depremzede öğrencilere burs desteği! 1100 TL karşılıksız dağıtılacak! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, sınıflar ve üniversitelilere 2. dönem...

Özel okulların deprem bölgesindeki 20 bin öğrenci için 68 ildeki okullarda ücretsiz kontenjan açtığının duyurulmasıyla birlikte burs verecek kurumlar da tek tek açıklandı.

Depremzede öğrencilere burs desteği! 1100 TL karşılıksız dağıtılacak! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, sınıflar ve üniversitelilere 2. dönem...

BURS SEFERBERLİĞİ BAŞLADI!

Milliyet'te yer alan habere göre depremden etkilenen bursiyerlerine tek tek ulaşan eğitim dernekleri, burs miktarını iki katına çıkararak felaketin yaralarını sarıyor. Afet fonlarıyla burs kontenjanlarını da artıran birçok kurum, okullara malzeme desteği verecek.

Depremzede öğrencilere burs desteği! 1100 TL karşılıksız dağıtılacak! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, sınıflar ve üniversitelilere 2. dönem...

Büyük yıkıma neden olan depremlerden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Adana, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ olmak üzere 11 ilde pek çok öğrencinin yaşadığı mağduriyete son vermek için eğitim dernekleri ve vakıflar harekete geçti. Öncelikle ailesi ve kendisi depremden etkilenen bursiyerleriyle iletişim kurmaya çalışan kurumlar, verdikleri burs miktarını iki katına çıkararak öğrencilerin bu zor günlerinde yanlarında olduklarını gösterdiler.

Depremzede öğrencilere burs desteği! 1100 TL karşılıksız dağıtılacak! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, sınıflar ve üniversitelilere 2. dönem...

Şimdi de deprem bölgesinde daha fazla öğrenciye ulaşmak için afet fonları ile kontenjanlarını artırarak hem burs hem de okullara tadilat ve malzeme desteği sağlamak üzere kolları sıvadılar. İlkokuldan üniversiteye farklı kademelerde verdikleri burslarla depremzede öğrencilerin yanında olan kurumları derledik.

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