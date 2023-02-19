Depremzede öğrencilere burs desteği! 1100 TL karşılıksız dağıtılacak! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, sınıflar ve üniversitelilere 2. dönem...

Büyük yıkıma neden olan depremlerden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Adana, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ olmak üzere 11 ilde pek çok öğrencinin yaşadığı mağduriyete son vermek için eğitim dernekleri ve vakıflar harekete geçti. Öncelikle ailesi ve kendisi depremden etkilenen bursiyerleriyle iletişim kurmaya çalışan kurumlar, verdikleri burs miktarını iki katına çıkararak öğrencilerin bu zor günlerinde yanlarında olduklarını gösterdiler.