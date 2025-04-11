Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 12-13 Nisan ÖSYM sınavları saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu hafta sonu üç önemli sınav gerçekleşecek. 2025-ALES/1, 2025 e-YDS 2025/5 ve 2025-DİB-MBSTS sınavları, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki 2025-ALES/1 sınavı hangi gün, saat kaçta? İşte konuya dair bilgiler!
BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?
12-13 Nisan 2025 hafta sonu sınav takvimi
e-YDS 2025/5 (Elektronik Yabancı Dil Sınavı)
◻Sınav Tarihi: 12.04.2025, 13:45
◻Sonuç Tarihi: 12.04.2025
◻Dil Seçenekleri: Farsça, Yunanca, Bulgarca
2025-DİB-MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı)
◻Sınav Tarihi: 12.04.2025, 14:45
◻Sonuç Tarihi: 06.05.2025
114. dönem ÖGG dınavı 12 Nisan'da yapılacak
◻12 Nisan 2025 Cumartesi günü, Türkiye genelinde düzenlenecek olan 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Sınavı, saat 10:00'da başlayacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav uygulamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Bu hafta sonu gerçekleştirilecek üç sınav, biri elektronik ve ikisi kağıt tabanlı olmak üzere toplam 220 bin 882 aday tarafından takip edilecek. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, sınav ücretlerinden muaf tutulacak ve bu haktan bin 619 aday yararlanacak. Ayrıca, sınavlara 462 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapılmış durumda. Sınavlarda, emniyet personeli dahil toplam 29 bin 664 görevli görev alacak. Farklı formatlarda ve 81 il ile yurt dışında düzenlenecek bu sınavlar, ÖSYM'nin teknik altyapısı, insan kaynağı ve lojistik kapasitesinin geldiği seviyeyi gözler önüne seriyor. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum."
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, AA)