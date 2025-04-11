Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 12-13 Nisan ÖSYM sınavları saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav uygulamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Bu hafta sonu gerçekleştirilecek üç sınav, biri elektronik ve ikisi kağıt tabanlı olmak üzere toplam 220 bin 882 aday tarafından takip edilecek. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, sınav ücretlerinden muaf tutulacak ve bu haktan bin 619 aday yararlanacak. Ayrıca, sınavlara 462 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapılmış durumda. Sınavlarda, emniyet personeli dahil toplam 29 bin 664 görevli görev alacak. Farklı formatlarda ve 81 il ile yurt dışında düzenlenecek bu sınavlar, ÖSYM'nin teknik altyapısı, insan kaynağı ve lojistik kapasitesinin geldiği seviyeyi gözler önüne seriyor. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum."

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, AA)