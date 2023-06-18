AYT Matematik nasıldı 2023? YKS AYT Sayısal, Eşit Ağırlık zor muydu, kolay mıydı? YKS Geometri, Fen, Fizik, Kimya, Biyoloji nasıldı?
Üniversite sınavına katılan milyonlarca öğrenci Twitter üzerinden diğer adayların AYT yorumlarını merak ediyor. Sınavda milyonlarca öğrenci üniversite tercihleri için ter döktü. Sınavın bitişiyle birlikte AYT sınav yorumları araştırılıyor. "AYT zor muydu kolay mıydı" sorusuna yanıt aranıyor. 2023 YKS yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
18.06.2023 12:44 - Son Güncelleme: 18.06.2023 12:44
Milyonlarca öğrencinin katılımıyla 2023 YKS 17-19 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden sınav yorumlarını dile getirmeye başladı. YKS AYT sınavı zor muydu kolay mıydı? Sorusunu merak edenler sınava katılan öğrencilerin yorumlarını merak edip araştırıyor. İşte detaylar...