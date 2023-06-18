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Haberler Eğitim AYT Matematik nasıldı 2023? YKS AYT Sayısal, Eşit Ağırlık zor muydu, kolay mıydı? YKS Geometri, Fen, Fizik, Kimya, Biyoloji nasıldı?

AYT Matematik nasıldı 2023? YKS AYT Sayısal, Eşit Ağırlık zor muydu, kolay mıydı? YKS Geometri, Fen, Fizik, Kimya, Biyoloji nasıldı?

Üniversite sınavına katılan milyonlarca öğrenci Twitter üzerinden diğer adayların AYT yorumlarını merak ediyor. Sınavda milyonlarca öğrenci üniversite tercihleri için ter döktü. Sınavın bitişiyle birlikte AYT sınav yorumları araştırılıyor. "AYT zor muydu kolay mıydı" sorusuna yanıt aranıyor. 2023 YKS yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

takvim.com.tr
18.06.2023 12:44 - Son Güncelleme: 18.06.2023 12:44
AYT Matematik nasıldı 2023? YKS AYT Sayısal, Eşit Ağırlık zor muydu, kolay mıydı? YKS Geometri, Fen, Fizik, Kimya, Biyoloji nasıldı?

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla 2023 YKS 17-19 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden sınav yorumlarını dile getirmeye başladı. YKS AYT sınavı zor muydu kolay mıydı? Sorusunu merak edenler sınava katılan öğrencilerin yorumlarını merak edip araştırıyor. İşte detaylar...

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AYT Matematik nasıldı 2023? YKS AYT Sayısal, Eşit Ağırlık zor muydu, kolay mıydı? YKS Geometri, Fen, Fizik, Kimya, Biyoloji nasıldı?

YKS AYT VE YDT SORU YORUMLARI 2023

Üniversite sınavı kapsamında AYT VE YDT oturumları bugün düzenleniyor. Oturumların tamamlanmasıyla soru yorumlarıyla ilgili detaylara haberimizde yer vereceğiz. Diğer taraftan bugünkü sınava giren öğrenciler duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

AYT Matematik nasıldı 2023? YKS AYT Sayısal, Eşit Ağırlık zor muydu, kolay mıydı? YKS Geometri, Fen, Fizik, Kimya, Biyoloji nasıldı?

İlk kez sınava giriyorum ve oldukça heyecanlıyım. Dünkü sınav orta derece zordu. İyi bir puan alırsam tercih yapacağım.

AYT Matematik nasıldı 2023? YKS AYT Sayısal, Eşit Ağırlık zor muydu, kolay mıydı? YKS Geometri, Fen, Fizik, Kimya, Biyoloji nasıldı?

Ekonomi ya da gıda uzmanlığı okumak istiyorum. Biraz heyecan ve gerginlik var. Bu sefer dünkü sınavdan daha da zor olacağını düşünüyorum.

AYT Matematik nasıldı 2023? YKS AYT Sayısal, Eşit Ağırlık zor muydu, kolay mıydı? YKS Geometri, Fen, Fizik, Kimya, Biyoloji nasıldı?

Sınav için bir yıldır hazırlanıyorum. Kurslara gittim. Bu sebeple bugün oldukça heyecanlıyım yerimde duramıyorum. Dün de heyecan sebebiyle sınav biraz zor geçti. Bugün daha iyi geçmesini bekliyorum. Sosyoloji okumak istiyorum.

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