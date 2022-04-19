5,6,7,8,9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine para yardımı! MEB az evvel duyurdu, 12 ay 470 TL burs verilecek! 100 soru + 120 dakika süre!
Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olanlara verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müjdeli haberi duyurdu. Öğrencilerin eğitim giderlerini karşılayabilmeleri için burs yardımı yapılacak. MEB tarafından yayınlanan takvime göre 2022 yılında Eylül ayında sınav yapılacak. Sınavdan başarılı olanlar aylık 470 TL alabilecek. İşte İOKBS sınavı hakkında detaylar...
5,6,7,8,9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine para yardımı yapılacak. MEB'den açıklama geldi. 12 ay boyunca 470 TL burs verilecek. Adaylara toplam 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim giderlerini karşılayabilmesi için MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavı sonucunda burs ödemesi yapılıyor. 2022 yılında İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kısaca İOKBS 4 Eylül'de düzenlenecek. Peki başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?
Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığında hazırlanan İOKBS sınavının bu yılki tarihi belli oldu. 2022 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURU ŞARTLARI ve KILAVUZU merak ediliyor. Halen bu burstan haberi olmayan öğrenciler için tüm detaylara haberimizde yer verdik.