5,6,7,8,9,10 ve 11’nci sınıf öğrencilerine para yardımı! MEB az evvel duyurdu, 12 ay 470 TL burs verilecek! 100 soru + 120 dakika süre!

Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığında hazırlanan İOKBS sınavının bu yılki tarihi belli oldu. 2022 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURU ŞARTLARI ve KILAVUZU merak ediliyor. Halen bu burstan haberi olmayan öğrenciler için tüm detaylara haberimizde yer verdik.