Yurdun doğusunda etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle birçok ilde ulaşım aksarken, bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Valilikler ve belediyeler kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor.

HENÜZ RESMİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI BULUNMUYOR

Şu an için 5 Mart 2025 Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığına dair valiliklerden resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililer hava koşullarını ve ulaşım durumunu değerlendirerek tatil kararlarını kamuoyuna duyuracak. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde yaşayan öğrenciler ve veliler, gelecek duyuruları yakından takip etmeli. Resmi makamlar tarafından açıklama yapıldığı anda haberimiz güncellenecektir.