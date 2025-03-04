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5 Mart Çarşamba hangi illerde kar tatili ilan edildi? Son dakika valilik açıklamaları

Yurdun batı kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, doğuda ise yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Özellikle doğu illerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Bunun sonucunda birçok ilde okullar tatil edilirken, öğrenciler ve veliler 5 Mart 2025 Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 17:19 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 17:19
5 Mart Çarşamba hangi illerde kar tatili ilan edildi? Son dakika valilik açıklamaları

Yurdun doğusunda etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle birçok ilde ulaşım aksarken, bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Valilikler ve belediyeler kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor.

5 Mart Çarşamba hangi illerde kar tatili ilan edildi? Son dakika valilik açıklamaları

HENÜZ RESMİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI BULUNMUYOR

Şu an için 5 Mart 2025 Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığına dair valiliklerden resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililer hava koşullarını ve ulaşım durumunu değerlendirerek tatil kararlarını kamuoyuna duyuracak. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde yaşayan öğrenciler ve veliler, gelecek duyuruları yakından takip etmeli. Resmi makamlar tarafından açıklama yapıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

5 Mart Çarşamba hangi illerde kar tatili ilan edildi? Son dakika valilik açıklamaları
5 Mart Çarşamba hangi illerde kar tatili ilan edildi? Son dakika valilik açıklamaları
5 Mart Çarşamba hangi illerde kar tatili ilan edildi? Son dakika valilik açıklamaları

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ: SAĞANAK YAĞIŞ DALGASI GELİYOR!

❄️ KAR YAĞIŞI BEKLENEN BÖLGELER

📍 İç Anadolu'daki bazı illerde karla karışık yağmur,

📍 Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise kar yağışı tahmini yapıldı. 🌨️

5 Mart Çarşamba hangi illerde kar tatili ilan edildi? Son dakika valilik açıklamaları

🌡️ BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

🔹 Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, sis ve pus bekleniyor.

🔹 Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi var!