2022 DGS 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 puanla nereye girilir? 4 yıllık bölümler DGS başarı sıralaması, taban puanları ve kontenjanlar!

2021 DGS sonuçlarının ÖSYM tarafından adayların erişimine açılması beklenirken bir yandan da DGS başarı sıralaması, taban puanları ve kontenjanlar sıkça araştırılmaya başlandı. Adaylar DGS'den alacakları puanla ilerleyecek. Peki 2022 DGS taban/tavan puanları-başarı sıralaması belli oldu mu? DGS'de baraj var mı, kaç kişi girdi, başvurdu? 2022 DGS 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 puanla nereye girilir? İşte bölüme göre DGS 4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık boş kontenjanlar 2022....