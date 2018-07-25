Yunanistandaki yangın felaketinde dehşete düşüren kareler

Yunanistan'daki yangın felaketinde dehşete düşüren kareler
Dünya dün Yunanistan'ın başkenti Atina'daki yangın felaketiyle sarsıldı. Yapılan açıklamalara göre 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinde ciddi boyutlarda maddi hasar da yaşandı.
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 10:04:00
Yunanistan'daki yangın felaketinde dehşete düşüren kareler
Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı.
Yunanistan'daki yangın felaketinde dehşete düşüren kareler
İtfaiye Teşkilatından alınan bilgiye göre, yangınlarda 76 kişi yaşamını yitirdi.
Yunanistan'daki yangın felaketinde dehşete düşüren kareler
Yangınlarda ayrıca 23'ü çocuk 164 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 11'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yunanistan'daki yangın felaketinde dehşete düşüren kareler
Bölgede arama çalışmaları devam ederken, 100'den fazla kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor. Ölü sayısının da yükselmesinden endişe ediliyor.
Yunanistan'daki yangın felaketinde dehşete düşüren kareler
Yunanistan Yüksek Mahkemesi, yangınlar için soruşturma açılması emri verirken, ölenlerin kimlik tespit çalışmalarına da başlandı.