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Putin'in Mikhail Mishustin hamlesinin arkasında ne var? Başbakanlığa hokey arkadaşını atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu söylemesinin ardından ülkede siyaset alt üst oldu. Putin'in Federal Meclis konuşmasının ardından Rus liderle bir araya gelen Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin tümüyle istifa ettiğini açıkladı. İstifanın ardından Putin, vergi memurluğundan gelen hokey arkadaşı Mikhail Mishustin'i başbakan olarak atadı. İşte dünyanın şaşkınlık içinde izlediği gelişmenin ayrıntıları...

17.01.2020 11:48 - Son Güncelleme: 17.01.2020 11:51
Putin'in Mikhail Mishustin hamlesinin arkasında ne var? Başbakanlığa hokey arkadaşını atadı

Vergi memurluğundan gelen hokey arkadaşı Mikhail Mishustin'i başbakan olarak atayan Putin'in bir sonrakiadımının ne olacağına dair bulmacayı ise dünya çözmeye çalışıyor.

Putin'in Mikhail Mishustin hamlesinin arkasında ne var? Başbakanlığa hokey arkadaşını atadı

20 yıllık iktidarı boyunca kendi başkanlık makamını olağanüstü yetkilerle donatan ve görev süresini 4 yıldan 6 yıla çıkaran Vladimir Putin (62), çarşamba günü 'u' dönüşü yapıp devlet başkanının yetkilerinin kısıtlanması ve parlamento tarafından seçilecek daha geniş yetkili bir başbakan olması gerektiğini söylemişti.

Putin'in Mikhail Mishustin hamlesinin arkasında ne var? Başbakanlığa hokey arkadaşını atadı

Anayasanın üst üste 2 dönemden fazla başkanlığa izin vermemesi nedeniyle 2024'te görevinden ayrılmak zorunda olan Putin'in asıl planının ne olduğuna dair ise pek çok senaryo tartışılıyor.

Putin'in Mikhail Mishustin hamlesinin arkasında ne var? Başbakanlığa hokey arkadaşını atadı

Putin'in açıklamaları akla ilk olarak; başkan yerine bu kez de süper güçlü başbakan olarak iktidarını sürdürmeyi planladığını getirmişti. Ancak Putin dünyayı şaşırtan sistem değişikliği planına; Başbakan Dmitri Medvedev'i, ülkenin en önemli kurumu olan Güvenlik Konseyi Başkan yardımcılığı'na atayarak ve onun yerine 24 saat geçmeden Vergi Dairesi Başkanı Mişustin getirerek başladı.

Putin'in Mikhail Mishustin hamlesinin arkasında ne var? Başbakanlığa hokey arkadaşını atadı

Rus parlamentosu dün, Putin'in talebini onayladı ve iki gün öncesine kadar kimsenin tanımadığı Misuştin dünyanın en güçlü ülkelerinden birinin resmen başbakanı oldu. Başbakanlığa düşük profilli birini getirmesi Putin'in siyasi kurumları etkisizleştirerek ülkeyi başka bir mekanizma ile kontrol etmek istediği senaryosunu kuvvetlendirdi.

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