Yunanistan çizgiyi aştı! ABD'nin skandal yaptırım kararı...

İnternet sitesinde yer alan açıklamada, "ABD'yi, bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi.