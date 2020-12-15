Yunanistan çizgiyi aştı! ABD'nin skandal yaptırım kararı...
ABD'nin dün açıkladığı skandal yaptırımlar İran ve Rusya'nın büyük tepkisini çekerken Yunanistan'da büyük sevinçle karşılandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı resmi açıklama yaparken gazeteler ise skandal kararı kutlama havasında verdi. Öte yandan Yunan sevdalısı ABD büyükelçisi Jeffrey Payat resmi Twitter hesabından haddini aşan bir paylaşımda bulundu.
15.12.2020 14:39
- Son Güncelleme: 15.12.2020 14:39
İnternet sitesinde yer alan açıklamada, "ABD'yi, bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi.
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