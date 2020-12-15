Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Dünya Yunanistan çizgiyi aştı! ABD'nin skandal yaptırım kararı...

Yunanistan çizgiyi aştı! ABD'nin skandal yaptırım kararı...

ABD'nin dün açıkladığı skandal yaptırımlar İran ve Rusya'nın büyük tepkisini çekerken Yunanistan'da büyük sevinçle karşılandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı resmi açıklama yaparken gazeteler ise skandal kararı kutlama havasında verdi. Öte yandan Yunan sevdalısı ABD büyükelçisi Jeffrey Payat resmi Twitter hesabından haddini aşan bir paylaşımda bulundu.

15.12.2020 14:39 - Son Güncelleme: 15.12.2020 14:39
Yunanistan çizgiyi aştı! ABD'nin skandal yaptırım kararı...

Türkiye ve ABD arasındaki S-400 füze savunma sistemi krizinde Başkan Donald Trump görev süresinin dolmasına günler kala adım attı, Ankara'yı hedef alan skandal yaptırımlar akşam saatlerinde açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yunanistan çizgiyi aştı! ABD'nin skandal yaptırım kararı...

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi yüzünden CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırım uyguladığını duyurdu.

Yunanistan çizgiyi aştı! ABD'nin skandal yaptırım kararı...

Listede Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile kurumun üç yöneticisi yer alıyor. Karara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi kullanamayacak.

Yunanistan çizgiyi aştı! ABD'nin skandal yaptırım kararı...

ABD'nin açıklamasına dakikalar sonra yanıt veren Dışişleri Bakanlığı kararı kınayıp rededdetti, Washington yönetimine karşı yaptırımlarla mukabelede bulunacağını duyurdu.

Yunanistan çizgiyi aştı! ABD'nin skandal yaptırım kararı...

İnternet sitesinde yer alan açıklamada, "ABD'yi, bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

DİĞER GALERİLER