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Atina'dan Türkiye'yi kışkırtma çabaları! Fotoğraflar ortaya çıktı

Son dakika gelişmesi... Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminin hızla tırmandığı bir dönemde, Yunanistan ile ABD birlikte tatbikat yapma kararı almıştı. Atina'nın Türkiye'yi kışkıştmaya yönelik tatbikatından sıcak görüntüler ortaya çıktı. Atina'nın Türkiye'yi kışkıştmaya yönelik tatbikatlarından birini de 12 Eylül'de gerçekleştirmişti. Ege Denizi üzerinde gerçekleşen 'Stolen Cerberus VII' tatbikatına ABD savaş uçaklarının da katıldığını bildirilmişti.

21.09.2020 17:20 - Son Güncelleme: 21.09.2020 17:20
Atina'dan Türkiye'yi kışkırtma çabaları! Fotoğraflar ortaya çıktı

Doğu Akdeniz'de gerilimi her fırsatta tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya'da bu kez de ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldığını duyurmuştu.

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Atina'dan Türkiye'yi kışkırtma çabaları! Fotoğraflar ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde sınıra dev haç dikerek Türkiye'ye gönderme yapan Yunanistan, bu kez de Türkiye'ye 100 kilometre mesafedeki İskeçe'de, ABD ile ortak yarış tatbikatı yaptı.

Milliyet'te yer alan haber şöyle:

Atina'dan Türkiye'yi kışkırtma çabaları! Fotoğraflar ortaya çıktı

Atina'nın Türkiye'yi kışkıştmaya yönelik tatbikatlarından birini 12 Eylül'de gerçekleştirmişti. Ege Denizi üzerinde gerçekleşen 'Stolen Cerberus VII' tatbikatına ABD savaş uçaklarının da katıldığını bildirilmişti.

Atina'dan Türkiye'yi kışkırtma çabaları! Fotoğraflar ortaya çıktı

Yunan Kathimerini gazetesi haberi 'ABD C-130'u Atina üzerinde uçacak' başlığını atarak duyurmuştu. Tatbikata, iki ülkenin Özel Harekat Birimleri personeli katılmıştı.

Atina'dan Türkiye'yi kışkırtma çabaları! Fotoğraflar ortaya çıktı

Yunanistan basının flaş gelişme olarak duyurduğu haberde, Yunanistan ile ABD'nin Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da (Petrohori) bölgesinde 14 Eylül'den itibaren ortak tatbikat yapacağını açıklanmıştı.

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