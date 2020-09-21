Atina'dan Türkiye'yi kışkırtma çabaları! Fotoğraflar ortaya çıktı
Son dakika gelişmesi... Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminin hızla tırmandığı bir dönemde, Yunanistan ile ABD birlikte tatbikat yapma kararı almıştı. Atina'nın Türkiye'yi kışkıştmaya yönelik tatbikatından sıcak görüntüler ortaya çıktı. Atina'nın Türkiye'yi kışkıştmaya yönelik tatbikatlarından birini de 12 Eylül'de gerçekleştirmişti. Ege Denizi üzerinde gerçekleşen 'Stolen Cerberus VII' tatbikatına ABD savaş uçaklarının da katıldığını bildirilmişti.
21.09.2020 17:20
- Son Güncelleme: 21.09.2020 17:20
Doğu Akdeniz'de gerilimi her fırsatta tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya'da bu kez de ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldığını duyurmuştu.
Geçtiğimiz günlerde sınıra dev haç dikerek Türkiye'ye gönderme yapan Yunanistan, bu kez de Türkiye'ye 100 kilometre mesafedeki İskeçe'de, ABD ile ortak yarış tatbikatı yaptı.
Milliyet'te yer alan haber şöyle:
Atina'nın Türkiye'yi kışkıştmaya yönelik tatbikatlarından birini 12 Eylül'de gerçekleştirmişti. Ege Denizi üzerinde gerçekleşen 'Stolen Cerberus VII' tatbikatına ABD savaş uçaklarının da katıldığını bildirilmişti.
Yunan Kathimerini gazetesi haberi 'ABD C-130'u Atina üzerinde uçacak' başlığını atarak duyurmuştu. Tatbikata, iki ülkenin Özel Harekat Birimleri personeli katılmıştı.
Yunanistan basının flaş gelişme olarak duyurduğu haberde, Yunanistan ile ABD'nin Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da (Petrohori) bölgesinde 14 Eylül'den itibaren ortak tatbikat yapacağını açıklanmıştı.