Yunan medyasından hazımsızlık manşeti: Türkiye S-400'leri kopyalıyor
Dünya Türkiye'nin savunma sanayiideki milli silahlarını hayranlıkla takip ederken Yunanistan'dan yeni bir hazımsızlık manşeti geldi. Rusya'daki bazı internet sitelerinde yer alan haberleri kaynak gösteren To Vima, Türkiye'nin satın aldığı S-400 füze savunma sistemini kopyalamaya çalıştığını ileri sürdü.
10.02.2021 09:46
- Son Güncelleme: 10.02.2021 09:46
Atina ve Tel Aviv yönetimleri, Covid-19 aşısı olanların iki ülke arasında hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın seyahatine izin veren anlaşmayı resmen imzaladı. Ayrıca İsrail'in koronavirüse karşı geliştirdiği 'mucize' ilacın Yunanistan'da kullanılmasının da önü açıldı. İsrail ve Yunan medyasındaki haberlere göre, 30 hastadan 29'unu en çok beş gün içinde iyileştiren EXO-CD24 isimli ilaç doğrudan akciğerlere etki ediyor ve herhangi bir yan etkisi bulunmuyor.