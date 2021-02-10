Yunan medyasından hazımsızlık manşeti: Türkiye S-400'leri kopyalıyor

Atina ve Tel Aviv yönetimleri, Covid-19 aşısı olanların iki ülke arasında hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın seyahatine izin veren anlaşmayı resmen imzaladı. Ayrıca İsrail'in koronavirüse karşı geliştirdiği 'mucize' ilacın Yunanistan'da kullanılmasının da önü açıldı. İsrail ve Yunan medyasındaki haberlere göre, 30 hastadan 29'unu en çok beş gün içinde iyileştiren EXO-CD24 isimli ilaç doğrudan akciğerlere etki ediyor ve herhangi bir yan etkisi bulunmuyor.