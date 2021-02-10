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Yunan medyasından hazımsızlık manşeti: Türkiye S-400'leri kopyalıyor

Dünya Türkiye'nin savunma sanayiideki milli silahlarını hayranlıkla takip ederken Yunanistan'dan yeni bir hazımsızlık manşeti geldi. Rusya'daki bazı internet sitelerinde yer alan haberleri kaynak gösteren To Vima, Türkiye'nin satın aldığı S-400 füze savunma sistemini kopyalamaya çalıştığını ileri sürdü.

10.02.2021 09:46 - Son Güncelleme: 10.02.2021 09:46
Yunan medyasından hazımsızlık manşeti: Türkiye S-400'leri kopyalıyor

Doğu Akdeniz'deki müttefiklerini ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Güney Kıbrıs ve İsrail gezisinin sonuçları bugün Yunan medyasında manşetten verilirken, S-400'lere ilişkin haber ise sözün bittiği yer olarak kayıtlara geçti.

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Yunan medyasından hazımsızlık manşeti: Türkiye S-400'leri kopyalıyor

Pazartesi günü önce Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşen Başbakan Miçotakis, Türkiye'nin desteklediği iki taraflı çözüme karşı çıkarak 52 yıldır denenen ancak hiçbir sonuç alınamayan 'federasyon' modelini bir kez daha savundu.

Yunan medyasından hazımsızlık manşeti: Türkiye S-400'leri kopyalıyor

Yunanistan Başbakanı'nın Güney Kıbrıs'tan sonraki durağı İsrail'di. Miçotakis ve beraberindeki heyet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerle başkent Tel Aviv'de bir araya geldi.

Yunan medyasından hazımsızlık manşeti: Türkiye S-400'leri kopyalıyor

Atina ve Tel Aviv yönetimleri, Covid-19 aşısı olanların iki ülke arasında hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın seyahatine izin veren anlaşmayı resmen imzaladı. Ayrıca İsrail'in koronavirüse karşı geliştirdiği 'mucize' ilacın Yunanistan'da kullanılmasının da önü açıldı. İsrail ve Yunan medyasındaki haberlere göre, 30 hastadan 29'unu en çok beş gün içinde iyileştiren EXO-CD24 isimli ilaç doğrudan akciğerlere etki ediyor ve herhangi bir yan etkisi bulunmuyor.

Yunan medyasından hazımsızlık manşeti: Türkiye S-400'leri kopyalıyor

Koronavirüs salgınının yanı sıra elbette görüşmelerde Doğu Akdeniz gerilimi masadaydı. Miçotakis'e Türkiye-İsrail ilişkilerinin geldiği nokta soruldu ve Yunan Başbakan Atina ve Tel Aviv'in Doğu Akdeniz'de aynı vizyonu paylaştığını söyledi.