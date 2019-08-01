Yemen'deki saldırıda bilanço artıyor! Ölü sayısı 49'a çıktı
Yemen İçişleri Bakanlığı, geçici başkent Aden'de bugün bir askeri karargah ile emniyet merkezine düzenlenen saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
01.08.2019 20:53
- Son Güncelleme: 01.08.2019 20:53
Aden'deki saldırılara ilişkin hükümet kanadından ilk resmi açıklama geldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesi'ndeki emniyet merkezinin bahçesine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.
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