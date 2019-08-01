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Yemen'deki saldırıda bilanço artıyor! Ölü sayısı 49'a çıktı

Yemen İçişleri Bakanlığı, geçici başkent Aden'de bugün bir askeri karargah ile emniyet merkezine düzenlenen saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

01.08.2019 20:53 - Son Güncelleme: 01.08.2019 20:53
Yemen'deki saldırıda bilanço artıyor! Ölü sayısı 49'a çıktı

Yemen İçişleri Bakanlığı, geçici başkent Aden'de bugün bir askeri karargah ile emniyet merkezine düzenlenen saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemen'deki saldırıda bilanço artıyor! Ölü sayısı 49'a çıktı

Aden'deki saldırılara ilişkin hükümet kanadından ilk resmi açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesi'ndeki emniyet merkezinin bahçesine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Yemen'deki saldırıda bilanço artıyor! Ölü sayısı 49'a çıktı

Açıklamada, Aden'in batısında yer alan El-Cela Karargahı'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreni sırasında insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeyle düzenlenen saldırıda ise 36 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen'deki saldırıda bilanço artıyor! Ölü sayısı 49'a çıktı

Askeri kaynaklar, Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreninin İran destekli Husiler tarafından hedef alındığını ve saldırıda ölenler arasında Yemen hükümetine bağlı Destek ve Takviye Kuvvetleri komutanlarından Münir el-Yafi ve Hizam Emni komutanlarından Racih bin Mansur'un da bulunduğunu aktarmıştı.

Yemen'deki saldırıda bilanço artıyor! Ölü sayısı 49'a çıktı

HUSİLER ÜSTLENDİ

Husilere ait El-Mesira televizyonu da El-Cela Karargahı'na düzenlenen saldırıyı Husilerin üstlendiğini bildirmişti.

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