Rockefeller ailesinin yeni dünya düzeni için gizli planı ne? İşte tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'lar hakkında şok gerçek

Gerek küresel ekonomideki etkisi gerek dünya politikasına yön vermesiyle bilinen Rockefeller ailesi, tarihin en karanlık, en gizemli, belki de en güçülü ailelerinden biri olarak biliniyor. Rockefeller ailesinin nesiller boyunca birçok karanlık ekonomik ve toplumsal olaylarda parmağı olduğu düşünülüyor. David Rockefeller, "Hatıralar" isimli kitabında dünya görüşünü şu sözlerle açıklıyor: "Bazıları benim ve ailemin (Rockefeller) Birleşik devletlerin üstün çıkarlarına karşı çalışan gizli kabalizmin bir parçası olarak karakterize edebilir, dünya genelinde komplolar hazırlayan ekonomik yapılanma ve küresel politika izlediğimize inanabilir. Eğer bunlar olursa ben suçluyum; ancak ben bundan gurur duyarım." Peki Rockefeller ailesi gerçekte ne kadar güçlü? Rockefeller ailesini bu kadar zengin yapan ne? Rockefeller ailesinin söylendiği gibi karanlık siyasal ve ekonomik olayların arkasında parmağı mı var?

02.08.2019 10:09 - Son Güncelleme: 02.08.2019 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





