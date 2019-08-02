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Rockefeller ailesinin yeni dünya düzeni için gizli planı ne? İşte tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'lar hakkında şok gerçek

Gerek küresel ekonomideki etkisi gerek dünya politikasına yön vermesiyle bilinen Rockefeller ailesi, tarihin en karanlık, en gizemli, belki de en güçülü ailelerinden biri olarak biliniyor. Rockefeller ailesinin nesiller boyunca birçok karanlık ekonomik ve toplumsal olaylarda parmağı olduğu düşünülüyor. David Rockefeller, "Hatıralar" isimli kitabında dünya görüşünü şu sözlerle açıklıyor: "Bazıları benim ve ailemin (Rockefeller) Birleşik devletlerin üstün çıkarlarına karşı çalışan gizli kabalizmin bir parçası olarak karakterize edebilir, dünya genelinde komplolar hazırlayan ekonomik yapılanma ve küresel politika izlediğimize inanabilir. Eğer bunlar olursa ben suçluyum; ancak ben bundan gurur duyarım." Peki Rockefeller ailesi gerçekte ne kadar güçlü? Rockefeller ailesini bu kadar zengin yapan ne? Rockefeller ailesinin söylendiği gibi karanlık siyasal ve ekonomik olayların arkasında parmağı mı var?

02.08.2019 10:09 - Son Güncelleme: 02.08.2019 10:39
Rockefeller ailesinin yeni dünya düzeni için gizli planı ne? İşte tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'lar hakkında şok gerçek

Küresel siyasete yön veren ailelere baktığımızda karşımıza ilk çıkan ilk isim: Rockefeller. Tarihte yer etmiş birçok karanlık aile var. İşte tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'ların ilginç hikayesi...

Rockefeller ailesinin yeni dünya düzeni için gizli planı ne? İşte tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'lar hakkında şok gerçek

Bu ailenin sırlarla dolu geçmişi ve bu güce nasıl eriştikleri de herkes tarafından merak ediliyor.

İşte tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'ların merak edilen geçmişi...

Rockefeller ailesinin yeni dünya düzeni için gizli planı ne? İşte tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'lar hakkında şok gerçek

ABD Merkez Bankası FED'in kurucu ortaklarından olan aile 1800'lü yılların ortalarında John Davision Rockefeller tarafından kuruldu.

Rockefeller ailesinin yeni dünya düzeni için gizli planı ne? İşte tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'lar hakkında şok gerçek

ABD ve İsrail'in arkasındaki asıl güç olarak bilinen aile pek çok banka, petrol ve endüstri şirketine sahip, servetleri ise, 5 ile 15 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Rockefeller ailesinin yeni dünya düzeni için gizli planı ne? İşte tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'lar hakkında şok gerçek

Buna rağmen Forbes dergisinin açıkladığı en zenginler listesinde Rockefeller Ailesi'nden tek bir isme rastlamak mümkün olmuyor.

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