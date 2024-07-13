X'in sahibi Elon Musk, Avrupa Birliği'nin 'gizli sansür anlaşması' teklifini ifşaladı!

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk bomba bir iddia ortaya attı. Musk, AB Komisyonunun, konuşmaları sessizce sansürlemesi karşılığında ceza verilmemesine ilişkin yasa dışı bir "gizli anlaşma" teklifinde bulunduğunu ve X'in bunu kabul etmediğini ileri sürdü.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun X'in karanlık modeller, reklam şeffaflığı ve araştırmacılar için veri erişimiyle ilgili alanlarda AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiğini bildirmesine Elon Musk'tan tepki geldi.
Elon Musk, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu yasa dışı bir gizli anlaşma teklif etti: Eğer konuşmayı kimseye söylemeden sessizce sansürleseydik bize ceza vermeyeceklerdi. Diğer platformlar bu anlaşmayı kabul etti. X kabul etmedi." ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu, bugün X platformuna yönelik soruşturmada, Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği yönündeki ön bulguların şirkete gönderildiğini açıklamıştı.