40 gün 40 gece düğün yaptılar | Kim Kardashian 'dan Justin Bieber'a kadar adeta ünlüler geçidi! O hareketi olay oldu! Gelinine verdiği hediyeler dudak uçuklattı

Hindistan'ın en zengin insanlarından biri olan Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani ile ilaç devi Encore'un sahipleri olan Viren ve Shaila Merchant çiftinin kızı Radhika Merchant'nin evlilik maratonu Mart ayından bu yana süren abartılı düğün öncesi kutlamalarının ve şenliklerinin ardından nihayet 4 günlük düğün faslına ulaştı. Siyasi ve ünlü kişilerin katıldığı eğlenceler dünyanın en pahalı düğünü olarak tarihe geçti. Ailenin gelinlelerine verdiği hediyeler dudak uçuklatırken, Kim Kardashian'ın düğünde yaptığı hareket ise görgü kurallarına aykırı olarak değerlendirildi. İşte düğünden kareler...