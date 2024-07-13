40 gün 40 gece düğün yaptılar | Kim Kardashian 'dan Justin Bieber'a kadar adeta ünlüler geçidi! O hareketi olay oldu! Gelinine verdiği hediyeler dudak uçuklattı

Hindistan'ın en zengin insanlarından biri olan Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani ile ilaç devi Encore'un sahipleri olan Viren ve Shaila Merchant çiftinin kızı Radhika Merchant'nin evlilik maratonu Mart ayından bu yana süren abartılı düğün öncesi kutlamalarının ve şenliklerinin ardından nihayet 4 günlük düğün faslına ulaştı. Siyasi ve ünlü kişilerin katıldığı eğlenceler dünyanın en pahalı düğünü olarak tarihe geçti. Ailenin gelinlelerine verdiği hediyeler dudak uçuklatırken, Kim Kardashian'ın düğünde yaptığı hareket ise görgü kurallarına aykırı olarak değerlendirildi. İşte düğünden kareler...
Hindistan'ın en zengin adamlarından biri olan Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani aylar süren kutlamaların ardından nihayet ilaç devi Viren ve Shaila Merchant'ın kızı Radhika Merchant ile dünya evine giriyor. Tören tarihleri, 29 yaşında olan Anant ve Radhika'nın doğum haritalarındaki uğurlu günlere göre bir Hindu rahibi tarafından seçildi.
Anant'ın 66 yaşındaki babası Mukesh Ambani, Forbes'a göre şu anda 115 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin 10. adamı.
Aylar süren gösterişli kutlamalar, Hindistan'ın Mumbai kentinde başladı. Ailenin mart ayından bu yana ev sahipliği yaptığı ve aralarında Rihanna ve Justin Bieber'ın da bulunduğu pop yıldızlarının performanslarını sergilediği bir dizi gösterişli parti yapıldı. Dört gün sürecek olan düğün, yakında son bulacak.