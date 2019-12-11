Washington Post gizli belgeleri dünyaya böyle duyurdu! Tam bir fiyasko!
18 yıldır devam eden savaşın gizi belgelerini deşifre eden Washington Post gazetesi, 775 bin askerin görev almasına rağmen sürecin tam bir fiyasko ile sonuçlandığını söyledi. Gazete, gizli resmi belgelere dayandırdığı haberinde, yetkililerin savaşın gidişatıyla ilgili yalan olduğunu bildikleri halde olumlu açıklamalarda bulunduğunu ve savaşın kazanılamaz olduğu gerçeğini kamuoyundan gizlediklerini bildiriyor.
11.12.2019 14:19
- Son Güncelleme: 11.12.2019 14:19
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