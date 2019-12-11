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Washington Post gizli belgeleri dünyaya böyle duyurdu! Tam bir fiyasko!

18 yıldır devam eden savaşın gizi belgelerini deşifre eden Washington Post gazetesi, 775 bin askerin görev almasına rağmen sürecin tam bir fiyasko ile sonuçlandığını söyledi. Gazete, gizli resmi belgelere dayandırdığı haberinde, yetkililerin savaşın gidişatıyla ilgili yalan olduğunu bildikleri halde olumlu açıklamalarda bulunduğunu ve savaşın kazanılamaz olduğu gerçeğini kamuoyundan gizlediklerini bildiriyor.

11.12.2019 14:19 - Son Güncelleme: 11.12.2019 14:19
Washington Post gizli belgeleri dünyaya böyle duyurdu! Tam bir fiyasko!

Habere göre belgeler, Amerikan tarihinin en uzun süreli savaşının temelinde yatan başarısızlıkları inceleyen federal proje tarafından hazırlandı.

Washington Post gizli belgeleri dünyaya böyle duyurdu! Tam bir fiyasko!

Belgelerde generallerden yardım çalışanlarına ve Afgan yetkililere, Afganistan savaşında doğrudan rol oynayan kişilerle yapılmış ve daha önce açıklanmayan 2 bin sayfadan fazla söyleşiler ve notlar yer alıyor.

Washington Post gizli belgeleri dünyaya böyle duyurdu! Tam bir fiyasko!

Washington Post, Amerikan hükümetinin proje kapsamında görüşlerine başvurulan kişilerin kimliklerini ve söylediklerini gizlemeye çalışmasına rağmen üç yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Veri Özgürlüğü Yasası uyarınca belgelerin yayınlanması hakkı kazandığını aktarıyor.

Washington Post gizli belgeleri dünyaya böyle duyurdu! Tam bir fiyasko!

Pentagon verilerine göre Amerika, 2001 yılından bu yana Afganistan'a 775 bin asker gönderdi. Afganistan'da 2 bin 300 Amerikan askeri yaşamını yitirdi, 20 bin 589 askerse yaralandı.

Washington Post gizli belgeleri dünyaya böyle duyurdu! Tam bir fiyasko!

Rapora göre, üç başkan, George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump ve askeri komutanları, Amerika'nın Afganistan'da galip geleceği sözünü yerine getiremedi.

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