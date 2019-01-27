Sarı yeleklilerden sonra onlar da sokakta!

Şiddet gösterilerine karşı yürüdüler

Sarı Yeleklilerin ülke genelinde polis ve iş yerlerine karşı yaptığı şiddeti kınadıklarını belirten pankart ve slogan atan göstericiler, yer yer Fransa Milli Marşı'nı söyledi. Gösteriye katılan Kırmızı Fularlı, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Burada cumhuriyet rejimimi savunmak için buradayım, şiddete karşıyım, diyalogdan yanayım" dedi. Başka bir protestocu da, "Şiddete karşıyım, yolların kapatılmasına karşıyım" ifadesini kullandı. Cumhuriyet rejimine dokunulmasını istemediğini söyleyen başka bir gösterici de, "İnsanların eve hapsedilmesine de karşıyım, özgürlük yanlısıyım, kırıp dökmeye karşı olduğum için bugün buradayım" diyerek kalabalığın toplanma nedenini özetledi.