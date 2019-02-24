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Venezuela sınırındaki "insani yardım" çatışmaları

Venezuela'da muhalefetin, ABD'nin gönderdiği yardımları sınır noktalarından sokmak için yaptığı gösteriler, muhaliflerle güvenlik güçleri arasında çatışmalara dönüştü. Muhalefete yakın kaynaklar, çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.

24.02.2019 14:51 - Son Güncelleme:
Venezuela sınırındaki insani yardım çatışmaları

Kolombiya'nın Venezuela sınırında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği "insani yardımların" Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya teslim edilmesi ve ülkeye sokulmaya çalışılması sırasında güvenlik güçleri ve muhalifler arasında çatışma çıktı.

Venezuela sınırındaki insani yardım çatışmaları

Kolombiya ile Venezuela'yı bağlayan uluslararası Simon Bolivar Köprüsü'nde güvenlik güçleri, molotof kokteyli ve taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Venezuela sınırındaki insani yardım çatışmaları

Kolombiya-Venezuela sınırındaki diğer bir köprü Francisco de Paula Santander'de ise yardım kamyonlarının yanması tartışmalara neden oldu. Hükümete yakın kaynaklar, kamyonların muhalifler tarafından provokatif amaçla yakıldığını, muhalif kaynaklar ise kamyonların Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB) tarafından ateşe verildiğini ileri sürdü.

Venezuela sınırındaki insani yardım çatışmaları

Muhaliflere yakın Venezuelalı STK Foro Penal, sınır noktalarındaki çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını ve 51 kişinin de gözaltına alındığını iddia etti. Venezuela hükümeti tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Venezuela sınırındaki insani yardım çatışmaları

İlk şiddetli çatışmaların başladığı Brezilya sınırı, şu ana kadar Venezuela'ya giren tek insani yardım noktası oldu. Sabah saatlerinde Venezuela'ya Brezilya sınırından miktarı belirlenemeyen ilaç dolu insani yardımın girdiği belirtildi.

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