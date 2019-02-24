Venezuela sınırındaki "insani yardım" çatışmaları
Venezuela'da muhalefetin, ABD'nin gönderdiği yardımları sınır noktalarından sokmak için yaptığı gösteriler, muhaliflerle güvenlik güçleri arasında çatışmalara dönüştü. Muhalefete yakın kaynaklar, çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.
24.02.2019 14:51
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Kolombiya-Venezuela sınırındaki diğer bir köprü Francisco de Paula Santander'de ise yardım kamyonlarının yanması tartışmalara neden oldu. Hükümete yakın kaynaklar, kamyonların muhalifler tarafından provokatif amaçla yakıldığını, muhalif kaynaklar ise kamyonların Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB) tarafından ateşe verildiğini ileri sürdü.
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