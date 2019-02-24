Venezuela sınırındaki "insani yardım" çatışmaları

Kolombiya-Venezuela sınırındaki diğer bir köprü Francisco de Paula Santander'de ise yardım kamyonlarının yanması tartışmalara neden oldu. Hükümete yakın kaynaklar, kamyonların muhalifler tarafından provokatif amaçla yakıldığını, muhalif kaynaklar ise kamyonların Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB) tarafından ateşe verildiğini ileri sürdü.