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2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'nın yeni kehanetleri dünyayı sarstı

Daha önce 2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan Noah'nın adını duymuşsunuzdur. Birçok zaman yolcusu çıktı ama Noah, yalan dedektörüyle kendini ispatlamaya çalışmıştı... Noah, gelecek ile ilgili çarpıcı kehanetlerine devam ediyor. Bu kez hedefinde Brexit, İngiltere ve küresel ısınma var. İşte 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'nın yeni kehanetleri.

29.01.2019 09:12 - Son Güncelleme: 29.01.2019 09:41
2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'nın yeni kehanetleri dünyayı sarstı

2030 yılından geldiğini öne süren zaman yolcusu Noah'ın yeni açıklamaları şaşırttı. Noah şu günlerde Brexit sebebiyle sıkıntılı günler yaşayan İngiltere ve Avrupa ile ilgili konuştu.

2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'nın yeni kehanetleri dünyayı sarstı

Noah'ın iddialarına göre İngiltere 2030 yılına kadar son derece şoke edici birtakım olaylarla yüzleşecek. İşte zaman yolcusu olduğunu iddia eden Noah'ın yeni kehanetleri;

2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'nın yeni kehanetleri dünyayı sarstı

Noah, 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacağını duyuran İngiltere'nin 2030 yılında tekrar Avrupa Birliği'ne katılacağını öne sürdü. İngiltere'nin gelecekte kurulan Avrupa Süper Devleti'nin bir parçası olacağını söyledi.

2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'nın yeni kehanetleri dünyayı sarstı

Noah, Avrupa Süper Devleti'ni, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin oluşturduğu tek bir devlet olarak niteledi. Buna göre 2030 yılına kadar AB ülkeleri tek bir çatı altında birleşecek ve Avrupa Birleşik Devletleri'ni oluşturacak.

2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'nın yeni kehanetleri dünyayı sarstı

Avrupa Birliği'nin tek bir devlet olmasının ardından birçok ülke bu trende ayak uyduracak ve devletleri birleştirme kararı alacak. Avrupa Birleşik Devletleri avro ve sterlin kullanımını bırakarak yeni ortak bir para birimi kullanmaya başlayacak.

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