2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'nın yeni kehanetleri dünyayı sarstı
Daha önce 2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan Noah'nın adını duymuşsunuzdur. Birçok zaman yolcusu çıktı ama Noah, yalan dedektörüyle kendini ispatlamaya çalışmıştı... Noah, gelecek ile ilgili çarpıcı kehanetlerine devam ediyor. Bu kez hedefinde Brexit, İngiltere ve küresel ısınma var. İşte 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'nın yeni kehanetleri.
29.01.2019 09:12 - Son Güncelleme: 29.01.2019 09:41
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