Ülkelerin gizli silahları!
Soğuk savaş döneminden bu yana birçok film ve casusluk romanına ülkelerin gizli silah projeleri konu oldu. Özellikle Sovyetler Birliği'nin hazırladığı gizli silah tasarımları on yıllardır merak uyandırıyor. Bu senaryolara esin kaynağı olan silahlardan birisi de 'Bartini Beriev VVA-14' uçağıydı... Bu uçağın hedefi ABD denizaltılarını yok etmek! İşte detaylar...
Hem endüstriyel olarak, hem de teknolojik olarak daha üstün bir düşman ile karşı karşıya olduğunun farkında olan Showa Japonya'sı, hızını arttırmaya karar verdi. Bu amaç için de Japon İmparatorluk Ordusu, özellikle intihar saldırılarına yönelik, gelişmiş geleneksel silahlar ile donatıldı. Öyle ki, bu silahların arasında biyolojik ve kimyasal savaş silahları da bulunmaktaydı. Japon askeri planlamacılarının Cenevre Protokolü'nü önemsemedikleri ve hatta yasaklanan silahları özellikle etkili buldukları da söylenmekte.
FU-GO BALON BOMBALARI
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Naziler V2 roketlerini İngiliz Kanalı üzerinden ateşlerken, Japonlar da kendi "intikam silahlarını" üretmekteydiler. Askeri tasarımcılar, kıtalar arası füze geliştiremediklerinden dolayı, balon bombaları fikrini kullanmayı tercih ettiler.