Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler

SU ALTINDA 2 SAAT KALABİLİYOR

Tankerler, tankın durma veya içeriden su basma ihtimaline karşı tahliye sırasında yüzeye çıkmak için gerekli olabilecek IP-5 yalıtımlı gaz maskeleri ve bireysel kurtarma ekipmanı ile donatıldı. Yalıtıcı bir gaz maskesi takıldığında, bir asker su altında iki saatten fazla zaman kalabilir.