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Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler

Karadeniz'de gerilim aylardır devam ediyor. NATO'nun tatbikatının ardından bu kez de Rusya tanklarla bir tatbikat gerçekleştirdi. Bölgede artan tansiyon nedeniyle askeri tatbikatları artıran Rusya'dan çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Moskova, ülke tarihinde ilk kez denediği başka bir sistemin daha başarıya ulaştığını açıkladı.

07.07.2021 16:24 - Son Güncelleme: 07.07.2021 16:24
Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler

Rusya'dan ardı ardına savaş hazırlıkları olarak yorumlanabilecek ve eşi benzeri az görülen tipte tatbikatları dünya gündemine oturdu. Kremlin, Batı bloğuna karşı işini şansa bırakmak istemiyor.

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Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler

Muhafız Tankerleri Batı Askeri Bölgesi Tank Ordusu, su merkezinde 5 metre derinliğe ve 100 metreden fazla genişliğe kadar sualtı tank sürüş dersleri verdi. Tatbikatlar, Moskova yakınlarındaki Golovenki eğitim sahasında gerçekleştirildi.

Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler

Sürücü mekaniği, su altında hiçbir şey görünmezken, yalnızca cihazlar tarafından yönlendirilirken, alt kısımdaki savaş araçlarının kontrolünü vites değiştirmeden, durmadan ve keskin dönüşler yapmadan gerçekleştirdi. Nehrin geçişine, yalnızca 2021 baharında askerlik hizmetine hazırlanan askeri personel katıldı.

Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler

SU ALTINDA 2 SAAT KALABİLİYOR
Tankerler, tankın durma veya içeriden su basma ihtimaline karşı tahliye sırasında yüzeye çıkmak için gerekli olabilecek IP-5 yalıtımlı gaz maskeleri ve bireysel kurtarma ekipmanı ile donatıldı. Yalıtıcı bir gaz maskesi takıldığında, bir asker su altında iki saatten fazla zaman kalabilir.

Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler

Tatbikatlara başlamadan önce, tankerler kapalı alanda özel bir hafif dalış eğitimi aldılar. Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi, ayrıca, ordu ekibinin su altında hareket etmeyi öğrendiğini kaydetti.