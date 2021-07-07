Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler
Karadeniz'de gerilim aylardır devam ediyor. NATO'nun tatbikatının ardından bu kez de Rusya tanklarla bir tatbikat gerçekleştirdi. Bölgede artan tansiyon nedeniyle askeri tatbikatları artıran Rusya'dan çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Moskova, ülke tarihinde ilk kez denediği başka bir sistemin daha başarıya ulaştığını açıkladı.
07.07.2021 16:24
- Son Güncelleme: 07.07.2021 16:24
Sürücü mekaniği, su altında hiçbir şey görünmezken, yalnızca cihazlar tarafından yönlendirilirken, alt kısımdaki savaş araçlarının kontrolünü vites değiştirmeden, durmadan ve keskin dönüşler yapmadan gerçekleştirdi. Nehrin geçişine, yalnızca 2021 baharında askerlik hizmetine hazırlanan askeri personel katıldı.
SU ALTINDA 2 SAAT KALABİLİYOR
Tankerler, tankın durma veya içeriden su basma ihtimaline karşı tahliye sırasında yüzeye çıkmak için gerekli olabilecek IP-5 yalıtımlı gaz maskeleri ve bireysel kurtarma ekipmanı ile donatıldı. Yalıtıcı bir gaz maskesi takıldığında, bir asker su altında iki saatten fazla zaman kalabilir.