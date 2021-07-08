SİHA'lara yeni bir talip daha! Dünyada SİHA paniği!

'TÜRKİYE GENİŞ OYUNUN BİR PARÇASI OLUYOR'

Bir savunma kaynağı ThePrint'e, "Pakistan'ın Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkileri düşüşte. Türkiye, bu iki ülkeden doğan boşluğu kendisi doldurmak istiyor ve bu nedenle bölgede oynanan daha geniş oyunun bir parçası olarak Pakistan'la yakınlaşıyor" dedi.