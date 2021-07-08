SİHA'lara yeni bir talip daha! Dünyada SİHA paniği!
Gerek Dağlık Karabağ'daki üstün başarısı gerekse Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ile dünyanın gözünü ayıramadığı SİHA'lara bir talip daha geldi. Pakistan, Türkiye'den insansız hava aracı satın almak istiyor ve özellikle savunma sektöründe zaten güçlü olan ikili işbirliğini derinleştirmeye çalışırken, bölgesel konularda da uyum içinde hareket etmeyi hedefliyor. Öte yandan Yunan medyası Türkiye'nin 'oyunun kurallarını değiştiren' Bayraktar SİHA'larının istihbarat servislerini harekete geçirdiğini yazdı. İşte detaylar…
08.07.2021 11:43
- Son Güncelleme: 08.07.2021 11:43
Hindistan istihbarat servisi kaynakları, başta Azerbaycan'ın geçen yıl Ermenistan'ı yenmesine yardımcı olan Bayraktar TB-2 olmak üzere silahlı insansız hava araçlarının olası tedarikinin, ortak savunma projelerinin, Afganistan'da işbirliğinin ve Pakistan'da yapılacak daha fazla Türk yatırımının kendileri açısından sorunlu başlıklardan bazıları olduğunu belirtti.