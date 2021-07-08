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SİHA'lara yeni bir talip daha! Dünyada SİHA paniği!

Gerek Dağlık Karabağ'daki üstün başarısı gerekse Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ile dünyanın gözünü ayıramadığı SİHA'lara bir talip daha geldi. Pakistan, Türkiye'den insansız hava aracı satın almak istiyor ve özellikle savunma sektöründe zaten güçlü olan ikili işbirliğini derinleştirmeye çalışırken, bölgesel konularda da uyum içinde hareket etmeyi hedefliyor. Öte yandan Yunan medyası Türkiye'nin 'oyunun kurallarını değiştiren' Bayraktar SİHA'larının istihbarat servislerini harekete geçirdiğini yazdı. İşte detaylar…

08.07.2021 11:43 - Son Güncelleme: 08.07.2021 11:43
SİHA'lara yeni bir talip daha! Dünyada SİHA paniği!

Türkiye yapımı ileri teknoloji İHA/SİHA'lar için bir ülke daha sıraya girerken, bir bölgenin kaderi daha değişebilir. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi ise bu olası alışverişten rahatsız.

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SİHA'lara yeni bir talip daha! Dünyada SİHA paniği!

Pakistan, Türkiye'den insansız hava aracı satın almak istiyor ve özellikle savunma sektöründe zaten güçlü olan ikili işbirliğini derinleştirmeye çalışırken, bölgesel konularda da uyum içinde hareket etmeyi hedefliyor.

SİHA'lara yeni bir talip daha! Dünyada SİHA paniği!

Çin ile olası bir ortak eksen içinde güçlenen bağlar, Hint güvenlik uzmanları arasında endişe yaratmaya başlıyor.

SİHA'lara yeni bir talip daha! Dünyada SİHA paniği!

Hindistan istihbarat servisi kaynakları, başta Azerbaycan'ın geçen yıl Ermenistan'ı yenmesine yardımcı olan Bayraktar TB-2 olmak üzere silahlı insansız hava araçlarının olası tedarikinin, ortak savunma projelerinin, Afganistan'da işbirliğinin ve Pakistan'da yapılacak daha fazla Türk yatırımının kendileri açısından sorunlu başlıklardan bazıları olduğunu belirtti.

SİHA'lara yeni bir talip daha! Dünyada SİHA paniği!

'TÜRKİYE GENİŞ OYUNUN BİR PARÇASI OLUYOR'
Bir savunma kaynağı ThePrint'e, "Pakistan'ın Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkileri düşüşte. Türkiye, bu iki ülkeden doğan boşluğu kendisi doldurmak istiyor ve bu nedenle bölgede oynanan daha geniş oyunun bir parçası olarak Pakistan'la yakınlaşıyor" dedi.