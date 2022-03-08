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Ukrayna'ya lejyoner akını! Binlerce yabancı savaşçı sıcak çatışmanın göbeğinde

Ukrayna'da savaş sürerken bir yandan da ülkeye akın eden 'yabancı savaşçılar' gündemde. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de "16 bin yabancı gönüllü savaşçı geliyor" demişti. Peki bu savaşçılar kim? Nereden geliyorlar? Savaşın gidişatına etkileri ne olur? İşte çarpıcı detaylar...

08.03.2022 10:14 - Son Güncelleme: 08.03.2022 10:21
Ukrayna’ya lejyoner akını! Binlerce yabancı savaşçı sıcak çatışmaının göbeğinde

Rusya'nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı.

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Ukrayna’ya lejyoner akını! Binlerce yabancı savaşçı sıcak çatışmaının göbeğinde

Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.

Haberde, Rusya'nın Suriye'de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi.

Ukrayna’ya lejyoner akını! Binlerce yabancı savaşçı sıcak çatışmaının göbeğinde

ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti.

Ukrayna’ya lejyoner akını! Binlerce yabancı savaşçı sıcak çatışmaının göbeğinde

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

Ukrayna’ya lejyoner akını! Binlerce yabancı savaşçı sıcak çatışmaının göbeğinde

SAVAŞA ETKİLERİ NE OLACAK?
Peki bu savaşçılar kim? Nereden geliyorlar? Savaşın gidişatına etkileri ne olur?

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