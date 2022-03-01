Ukrayna’nın simge ismi Olena Kurilo’yu hedef tahtasına koydular! Rus medyasından çok konuşulacak hamle!

Elinde makineli tüfekle poz veren bir kadının fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları öğretmenin Ukraynalı bir milliyetçi olduğunu ve algı operasyonu yaptığını öne sürdüler.



VİDEO İLE CEVAP VERDİ: BEN BİR FÜZE SALDIRISI KURBANIYIM

Öğretmen Olena hakkındaki iddialara çektiği bir video ile cevap verdi. Videoda yüzündeki yaraların hala taze olduğu görülen kadın "Ben bir füze saldırısının kurbanıyım" diye sözlerine başladı ve şunları söyledi;

"Ben gerçek bir insanım, sahte değilim. Pek çoğunuz olan bitenin gerçekliğine inanmıyor. Ama bunun gerçek olduğuna inanmak için lütfen bakın. Bunlar gerçek yaralar...Ülkemi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Savaşı istemiyorum. Dünyada, ülkemizde çocukların ve sivillerin ölmesini istemiyorum."