Ukrayna'da vahşice katledilen 2 Türk kızının kaldığı evden yürekleri sızlatan görüntüler

Ukrayna'da iki kız öğrencinin vahşice katledildiği evin görüntüleri ortaya çıktı. Talihsiz kızlardan geriye yarım fincan kahve, kitaplar ve notlar kaldı.

11 Ocak 2019 Cuma, 10:05:19 Güncelleme: 10:05:31
Ukrayna'da vahşice katledilen 2 Türk kızının kaldığı evden yürekleri sızlatan görüntüler

Ukrayna'da öldürülen Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) kaldıkları evden yürekleri sızlatan görüntülere ulaşıldı. Yıldız ve Hüsünbeyi'nden geriye, yarım fincan kahve, kitaplar ve notlar kaldı. Katil zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin kanlı ellerinde Zeynep'in gitarı ve Buket'in bavulu vardı.

Ukrayna'da vahşice katledilen 2 Türk kızının kaldığı evden yürekleri sızlatan görüntüler

MANZARA ŞOKE ETTİ
Ukrayna'daki dehşet evinden görüntülere ulaşıldı. Ukrayna'dan dün dönen Yıldız'ın annesi Canan Yıldız, amcası Bülent Yıldız ve halası Seval Metin ile Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi polise ifade verdikten sonra dehşet evine gitti. Gördükleri manzara karşısında büyük acı duyan aileleri, polis ve konsolosluk görevlileri teskin etti.

Ukrayna'da vahşice katledilen 2 Türk kızının kaldığı evden yürekleri sızlatan görüntüler

Baba Hikmet Levent Yıldız, kızının alçakça öldürüldüğü evindeki masayı görünce Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" şarkısının aklına geldiğini belirterek "Şair Nevzat Çelik, şiirinde 'Geride, masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem' diyordu. Bu acıya nasıl dayanılır bilmiyorum" dedi.

Ukrayna'da vahşice katledilen 2 Türk kızının kaldığı evden yürekleri sızlatan görüntüler

İşte cinayet soruşturmasındaki yeni bulgular ve dehşet evinden detaylar:

Ukrayna'da vahşice katledilen 2 Türk kızının kaldığı evden yürekleri sızlatan görüntüler

Dehşet evi, iki odalıydı. Buket ve Zeynep, 265 dolar istenen evi, ev sahibi onları çok sevince 200 dolara kiraladı. Evin iki odası da kan izleriyle doluydu.

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