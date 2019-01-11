Ukrayna'da vahşice katledilen 2 Türk kızının kaldığı evden yürekleri sızlatan görüntüler
Ukrayna'da iki kız öğrencinin vahşice katledildiği evin görüntüleri ortaya çıktı. Talihsiz kızlardan geriye yarım fincan kahve, kitaplar ve notlar kaldı.
11 Ocak 2019 Cuma, 10:05:19 Güncelleme: 10:05:31
MANZARA ŞOKE ETTİ
Ukrayna'daki dehşet evinden görüntülere ulaşıldı. Ukrayna'dan dün dönen Yıldız'ın annesi Canan Yıldız, amcası Bülent Yıldız ve halası Seval Metin ile Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi polise ifade verdikten sonra dehşet evine gitti. Gördükleri manzara karşısında büyük acı duyan aileleri, polis ve konsolosluk görevlileri teskin etti.
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