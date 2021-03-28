Ukrayna İHA'ları Karadeniz'de test etti! Rusya'yı çileden çıkaracak karar! 48 SİHA daha alacaklar!
Dağlık Karabağ'daki gidişatta büyük başarı göstererek gidişatın seyrini değiştiren SİHA'lar dünyanın gözdesi oldu. Türkiye'den SİHA almak isteyen ülkelerin sayısı giderek artarken Ukrayna aldığı İHA'ları Karadeniz'de test etti. Halihazırda Türkiye'den 11 İHA alan Ukrayna'dan Rusya'yı çileden çıkaracak flaş bir karar daha geldi. Ukrayna 48 SİHA almayı planladığını duyurdu.
28.03.2021 09:45
- Son Güncelleme: 28.03.2021 09:45
"MANEVRA EĞİTİMİ GÖREVLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Bayraktar TB2'yi Karadeniz'e kıyısı olan, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yakın Herson şehri kıyılarında test ettiği belirtilerek, "İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2, Karadeniz'de bulunan Tendrovskaya Kosa adası yakınlarında manevra eğitimi görevlerini gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.
NATO RAPORUNA SİHA DAMGASI
Pantsir bataryaları ile ilgili değerlendirmenin devamında Bayraktar TB2'lerden bahsedildi. Haber7'nin haberine göre, NATO raporunda Bayraktar TB2'ler taktiksel İHA kullanımında "başarılı bir örnek" olarak gösterilerek, "Türkiye, İdlib'e düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'nda ilk kez SİHA'ları birincil unsur olarak kullandı.