Ukrayna İHA'ları Karadeniz'de test etti! Rusya'yı çileden çıkaracak karar! 48 SİHA daha alacaklar!

NATO RAPORUNA SİHA DAMGASI

Pantsir bataryaları ile ilgili değerlendirmenin devamında Bayraktar TB2'lerden bahsedildi. Haber7'nin haberine göre, NATO raporunda Bayraktar TB2'ler taktiksel İHA kullanımında "başarılı bir örnek" olarak gösterilerek, "Türkiye, İdlib'e düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'nda ilk kez SİHA'ları birincil unsur olarak kullandı.