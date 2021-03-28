Kartondan gemi yapıp denize açıldılar! Bakın sonra ne oldu...
Harry Dwyer ve Charlie Waller isimli çılgın gençler çocukluk hayallerini gerçekleştirme uğruna, kartondan küçük tekne yapıp denize açıldı.
28.03.2021 06:51
- Son Güncelleme: 28.03.2021 06:51
Harry Dwyer ve Charlie Waller isimli çılgın ikili mukavvadan tekne inşa edip denize açıldılar.
Tekne arkasına motor takan ikili su üstünde kısa süreli gezinti yaptı. Teknenin alt kısmındaki kartonların yavaşça açılmasıyla gezinti sona erdi.
İşte kartonun küçük tekneye dönüştüğü yapım aşamasından fotoğraflar...