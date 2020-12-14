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Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Genç kadın ve ailesini uçaktan yaka paça attılar...

Uçaktan ailesiyle birlikte yaka paça atılan genç kadının yaşadığı anlar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Yaşadığı zorlu anları gözyaşları içinde anlatan genç kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı video sayesinde kısa sürede 6 buçuk milyon kişi tarafından izlendi. Görüntüler önce sosyal medyada on binlerce kez paylaşıldı, ardından da dünyanın dört bir yanında gazete manşetlerine taşındı. İşte son dakika haberinin detayları...

14.12.2020 12:40 - Son Güncelleme: 14.12.2020 13:06
Uçaktan yaka paça attılar! O korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı

Koronavirüs dünyaya kabusu yaşatmaya devam ediyor. Virüs bulaşanların sayısı 73 milyona merdiven dayadı. 1 milyon 600 binden fazla kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgından en kötü etkilenen ülke olan ABD'de, vaka sayısı 16 milyon 583 bini aştı. Neredeyse her gün 200 bini aşkın vaka tespit edilen ülkede, 305 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Uçaktan yaka paça attılar! O korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı

ABD'de yaşanan bir olay ise önce ülkenin sonra da dünyanın gündemine oturdu. Genç bir anne, iki yaşındaki kızlarının maske takmayı reddetmesi nedeniyle eşiyle United Airlines uçuşundan atıldığını anlattı.

Uçaktan yaka paça attılar! O korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı

Eliz Orban, Cuma günü uçaktan indikten sonra eşi ve kızı Edeline ile havalimanındaki hallerini gösteren ve gözyaşlarına boğulduğu videoyu Instagram'da paylaştı.

Uçaktan yaka paça attılar! O korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı

Ailesiyle Colorado'dan New Jersey'nin Newark kentine uçmak isteyen Orban, 'İki yaşındaki çocuğumuz maske takmadığı için uçuştan atıldık' dedi.

Uçaktan yaka paça attılar! O korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı

Orban ve ailesinin uçuşu, 2 yaşındaki kızları Edeline'in maske takmak istememesi ve ağlaması nedeniyle iptal edildi ve aile görevliler trafından apar topar uçaktan indirildi.

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