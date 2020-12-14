Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Genç kadın ve ailesini uçaktan yaka paça attılar...

Koronavirüs dünyaya kabusu yaşatmaya devam ediyor. Virüs bulaşanların sayısı 73 milyona merdiven dayadı. 1 milyon 600 binden fazla kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgından en kötü etkilenen ülke olan ABD'de, vaka sayısı 16 milyon 583 bini aştı. Neredeyse her gün 200 bini aşkın vaka tespit edilen ülkede, 305 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.