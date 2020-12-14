Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Genç kadın ve ailesini uçaktan yaka paça attılar...
Uçaktan ailesiyle birlikte yaka paça atılan genç kadının yaşadığı anlar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Yaşadığı zorlu anları gözyaşları içinde anlatan genç kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı video sayesinde kısa sürede 6 buçuk milyon kişi tarafından izlendi. Görüntüler önce sosyal medyada on binlerce kez paylaşıldı, ardından da dünyanın dört bir yanında gazete manşetlerine taşındı. İşte son dakika haberinin detayları...
14.12.2020 12:40
- Son Güncelleme: 14.12.2020 13:06
Koronavirüs dünyaya kabusu yaşatmaya devam ediyor. Virüs bulaşanların sayısı 73 milyona merdiven dayadı. 1 milyon 600 binden fazla kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Salgından en kötü etkilenen ülke olan ABD'de, vaka sayısı 16 milyon 583 bini aştı. Neredeyse her gün 200 bini aşkın vaka tespit edilen ülkede, 305 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
DİĞER GALERİLER