Harita değişti! Ermenilerin skandal hamlesinin ardından Rusya devreye girdi! Savaş her an patlayabilir
Azerbaycan tarafından büyük hezimete uğrayan Ermenistan yıllardır işgal ettiği toprakları içine sindiremeyince yine ateşkesi ihlal etti. Dağlık Karabağ'da Ermeni milislerin mevzilendiği iki köyden ateş açılınca Rus barış güçleri devreye girdi. Karargah önündeki gösteriyi organize eden Ermeni yönetici Pazar gecesi Azerbaycan'ın SİHA'lar kullandığını, dokuz askerin esir düştüğünü ileri sürdü.
14.12.2020 13:01
- Son Güncelleme: 14.12.2020 13:01
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