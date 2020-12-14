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Harita değişti! Ermenilerin skandal hamlesinin ardından Rusya devreye girdi! Savaş her an patlayabilir

Azerbaycan tarafından büyük hezimete uğrayan Ermenistan yıllardır işgal ettiği toprakları içine sindiremeyince yine ateşkesi ihlal etti. Dağlık Karabağ'da Ermeni milislerin mevzilendiği iki köyden ateş açılınca Rus barış güçleri devreye girdi. Karargah önündeki gösteriyi organize eden Ermeni yönetici Pazar gecesi Azerbaycan'ın SİHA'lar kullandığını, dokuz askerin esir düştüğünü ileri sürdü.

14.12.2020 13:01 - Son Güncelleme: 14.12.2020 13:01
Harita değişti! Ermenilerin skandal hamlesinin ardından Rusya devreye girdi! Savaş her an patlayabilir

Dağlık Karabağ'da 44 günlük savaşın bitmesinden bu yana ilk kez silah seslerinin duyulması, dünyanın ve Türkiye'nin gözünü bir kez daha Güney Kafkasya'ya çevirdi.

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Harita değişti! Ermenilerin skandal hamlesinin ardından Rusya devreye girdi! Savaş her an patlayabilir

Bir ayı aşkın süredir istifa çağrılarına direnen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın koltuğunu bıraktığı yönünde yayılan haberler, kısa bir heyecan dalgasına yol açtı.

Harita değişti! Ermenilerin skandal hamlesinin ardından Rusya devreye girdi! Savaş her an patlayabilir

10 Kasım yenilgi anlaşmasını imzalayan Paşinyan'ın istifa etmediği ortaya çıktı, Ermenistan'daki muhalif partiler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Harita değişti! Ermenilerin skandal hamlesinin ardından Rusya devreye girdi! Savaş her an patlayabilir

Dağlık Karabağ'da ateşkesin bozulduğunu bölgeye yerleşen Rus barış güçleri doğruladı, çatışmanın gerçekleştiği yer Hadrut çevresindeki Köhne Tağlar ve Çaylaggala köyleri.

Harita değişti! Ermenilerin skandal hamlesinin ardından Rusya devreye girdi! Savaş her an patlayabilir

Hafta sonu yükselen tansiyonu sayfalarına taşıyan Azerbaycan yerel medyası, Hocavend'e bağlı iki köyün ateşkes anlaşmasına göre Ermeni milisler tarafından boşaltılmadığını aktarıyor.

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