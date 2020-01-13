Uçak faciası İran basınına böyle yansıdı! İşte dünyayı sarsan görüntü
ABD'nin İran'la gerilimi 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak faciasına neden oldu. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın 'yanlışlıkla' füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Uçağın düşürülmesi büyük bir trajedi, affedilemez bir hata.' dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 'yanlışlıkla' düşürülmesi nedeniyle özür diledi. Dünyayı sarsan olayın ardından İran'da bütün gazeteler siyah sayfalarla basıldı. 'Iran' isimli günlük gazetenin bir uçağın kuyruk kısmına ölen 176 kişinin isimlerini yazması ise ülkede en çok dikkat çeken manşet oldu.
13.01.2020 11:07
- Son Güncelleme: 13.01.2020 11:14
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