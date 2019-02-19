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Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler listesi 2019!

Türk vatandaşlarının pasaportsuz ve vizesiz gideceği ülkelerin listesi genişliyor. Son yapılan açıklamaya göre, Moldova ile vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı. Eğer sizde 2019 yılı içerisinde bir yurtdışı seyahati düşünüyorsanız derlediğimiz '2019 yılında Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler listesi' tam size göre. İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler...

19.02.2019 12:00 - Son Güncelleme: 19.02.2019 12:00
Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler listesi 2019!

KİMLİKLE SEYAHAT BAŞLIYOR

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, Türkiye ile Moldova arasında, karşılıklı kimlikle seyahatin bugünden itibaren başlayacağını söyledi.

Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler listesi 2019!

Sökmensüer, iki ülke arasında imzalanan ve 19 Şubat 2019 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak anlaşmaya göre, vatandaşların yeni tip çipli kimliklerle Moldova'da her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabileceğine işaret etti.

Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler listesi 2019!

Anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ekim 2018 tarihinde Moldova'yı ziyareti esnasında imzalandığını hatırlatan Sökmensüer, "Anlaşma, Türkiye ile Moldova arasındaki dostane ilişkilerin ve stratejik ortaklığın somut neticesi olmuştur" dedi.

Sökmensüer, Türkiye'nin, Moldova vatandaşlarının en çok tercih ettiği turizm istikameti olduğuna da dikkati çekti.

Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler listesi 2019!

Kimlikle seyahatin vatandaşlara kolaylık sağlayacağını vurgulayan Sökmensüer, "Geçen yıl Moldovalı turistlerin yüzde 35'i, yani 80 bin kişi Türkiye'ye gitti. Türkiye'den Moldova'ya ise 20 bin turistin geldiğini biliyoruz. Böylelikle turist sayılarının katlanarak artacağına inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler listesi 2019!

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