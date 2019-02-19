Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler listesi 2019!
Türk vatandaşlarının pasaportsuz ve vizesiz gideceği ülkelerin listesi genişliyor. Son yapılan açıklamaya göre, Moldova ile vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı. Eğer sizde 2019 yılı içerisinde bir yurtdışı seyahati düşünüyorsanız derlediğimiz '2019 yılında Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler listesi' tam size göre. İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler...
19.02.2019 12:00
- Son Güncelleme: 19.02.2019 12:00
Anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ekim 2018 tarihinde Moldova'yı ziyareti esnasında imzalandığını hatırlatan Sökmensüer, "Anlaşma, Türkiye ile Moldova arasındaki dostane ilişkilerin ve stratejik ortaklığın somut neticesi olmuştur" dedi.
Sökmensüer, Türkiye'nin, Moldova vatandaşlarının en çok tercih ettiği turizm istikameti olduğuna da dikkati çekti.
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