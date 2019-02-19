Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler listesi 2019!

Türk vatandaşlarının pasaportsuz ve vizesiz gideceği ülkelerin listesi genişliyor. Son yapılan açıklamaya göre, Moldova ile vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı. Eğer sizde 2019 yılı içerisinde bir yurtdışı seyahati düşünüyorsanız derlediğimiz '2019 yılında Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler listesi' tam size göre. İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler...

19.02.2019 12:00 - Son Güncelleme: 19.02.2019 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





