Türkiye'den ABD'yi alt edecek Su-57 hamlesi! İşte Amerikan F-35'ine karşı, Rus Su-57'si geliyor

Türkiye ile Amerika arasında yaşanan S-400 gerilimi sonrası ortaya çıkan F-35 krizine karşı Türkiye ABD'yi alt edecek planını devreye soktu. Patriot hava savunma sistemine karşı S-400'ü alternatif olarak değerlendiren Türkiye, şimdi de Rus yapımı Su-57'leri hava filomuza katmanın planını yapıyor. Peki Amerikan F-35 mi yoksa Su-57 mi daha güçlü? İşte F-35 ve Su-57'nin özellikleri...

09.06.2019 12:39 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





