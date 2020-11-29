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BBC bütün dünyaya duyurdu! Türkiye siyasi haritayı değiştirdi

Son dakika haberi... Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'ı 44 günde bozguna uğratan Azerbaycan, artık Türkiye sınırındaki Nahçıvan'la doğrudan bağlantı sağlayacak. Türkiye ile Orta Asya arasındaki ticaretin rotasının değişme ihtimali, ayrıca Azerbaycan'dan daha ucuza alınabilecek doğalgaz İran'da paniğe yol açtı. İslami Devrim Muhafızları ile yakından ilişkili muhafazakar Cevan gazetesinde çıkan analiz, değişen dengeleri net şekilde ortaya koydu.

29.11.2020 14:48 - Son Güncelleme: 29.11.2020 14:48
Türkiye siyasi haritayı değiştirdi, paniğe kapıldılar

Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerine karşı altı hafta süren savaşın ardından zafere ulaşan Azerbaycan, artık İran sınırındaki topraklarının tamamını kontrol ediyor. Dahası, Ermenistan ile imzaladığı anlaşma sayesinde Türkiye sınırında yer alan ve ülkenin geri kalanıyla bağlantısı bulunmayan toprağı Nahçıvan ile de bir kara koridoru kurulması sözünü aldı.

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Türkiye siyasi haritayı değiştirdi, paniğe kapıldılar

İran'ın kuzeyindeki Azeri nüfus bu gelişme karşısında sevinç gösterilerinde bulunsa da, bu koridor Tahran'da endişeyle karşılandı. Bunun nedeni ise Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki ticaretin 30 yıldır İran üzerinden yapılması. İran bu sayede hem Azerbaycan üzerinde politik etkiye sahip oluyor hem de bu ticaretten para kazanıyordu.

Türkiye siyasi haritayı değiştirdi, paniğe kapıldılar

İran'ın enerji riskleri
İran'da yayın yapan muhafazakar Maşrek internet sitesine göre koridorun İran'a yönelik birden fazla negatif jeopolitik etkisi olacak. Maşrek bunları altı başlıkta inceledi:

Türkiye siyasi haritayı değiştirdi, paniğe kapıldılar

Azerbaycan Nahçıvan'a İran üzerinden gönderdiği gazın yüzde 15'ini İran'a komisyon olarak veriyordu. İran Türkiye'yle 1996'da bir gaz satış anlaşması imzaladı. Bu anlaşma nedeniyle Türkiye yıllardır İran'dan pahalı gaz alıyordu. Türkiye İran'a bin metreküp başına 490 dolar öderken Azeri gazını 335 dolara alabilir. Gelecekte bu koridor üzerinden Azerbaycan'dan Türkiye'ye bir gaz hattı döşenirse İran'ın gaz kaybı büyük olabilir.

Türkiye siyasi haritayı değiştirdi, paniğe kapıldılar

Türkmenistan'dan başlayıp İran üzerinden Türkiye'ye gitmesi planlanan boru hattı projesi 2017'de maddi anlaşmazlıklar nedeniyle dondurulmuştu. Türkmenistan artık bu gazı Azerbaycan üzerinden de Türkiye'ye ulaştırabilir. İran'ın Ermenistan'a yönelik boru hattının önemi de azaldı.

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