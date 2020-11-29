Muhsin Fahrizade suikastinde gerilim artıyor! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı
İran'ın askeri nükleer programının babası Muhsin Fahrizade'ye yapılan suikast gerilimi artırdı. Dünyayı şoke eden olayın ardından dini lider Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesinde yer analizde, hedef alınacak İsrail şehrinin ismine yer verildi.
29.11.2020 12:08
- Son Güncelleme: 29.11.2020 12:08
Savaş korkusu büyürken, İran dini lideri Hamaney'in gazetesinde ise hedef alınacak şehrin ismi yer aldı. Dünya 2020'ye Irak'ın başkenti Bağdat'ta füzelerle gerçekleşen bir suikastin yaydığı şok dalgalarıyla başladı, kabuslarla dolu yıl biterken bir başka suikast yine Ortadoğu'daki fay hatlarını tetikledi.
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