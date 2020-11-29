Haberler Galeri Dünya Muhsin Fahrizade suikastinde gerilim artıyor! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı

Muhsin Fahrizade suikastinde gerilim artıyor! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı

İran'ın askeri nükleer programının babası Muhsin Fahrizade'ye yapılan suikast gerilimi artırdı. Dünyayı şoke eden olayın ardından dini lider Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesinde yer analizde, hedef alınacak İsrail şehrinin ismine yer verildi.

29.11.2020 12:08 - Son Güncelleme: 29.11.2020 12:08
Muhsin Fahrizade suikastinde gerilim artıyor! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı

İran'ın Ortadoğu'daki en korkulan ismi Kasım Süleymani'den sonra bu kez nükleer programın başındaki Muhsin Fahrizade'nin hem de Tahran yakınlarında öldürülmesi dünyayı allak bullak etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Muhsin Fahrizade suikastinde gerilim artıyor! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı

Suikastın bir numaralı şüphelisi İsrail'den çelişkili açıklamalar gelirken, New York Times gazetesinin haberi gündeme bomba gibi düştü.

Muhsin Fahrizade suikastinde gerilim artıyor! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı

Savaş korkusu büyürken, İran dini lideri Hamaney'in gazetesinde ise hedef alınacak şehrin ismi yer aldı. Dünya 2020'ye Irak'ın başkenti Bağdat'ta füzelerle gerçekleşen bir suikastin yaydığı şok dalgalarıyla başladı, kabuslarla dolu yıl biterken bir başka suikast yine Ortadoğu'daki fay hatlarını tetikledi.

Muhsin Fahrizade suikastinde gerilim artıyor! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı

VURULACAK ŞEHRİ BİLE AÇIKLADILAR
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, İran'da dini lider Hamaney'e yakın Kayhan gazetesinde bugün yer alan satırları dünyaya duyurdu.

Muhsin Fahrizade suikastinde gerilim artıyor! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı

Kayhan'daki analizde Fahrizade'yi İsrail'in öldürdüğüne yönelik bir bağlantı bulunursa İran'a saldırı tavsiyesi verildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fransa yangın yeri: Protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi
Fransa yangın yeri: Protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi